Iran: verkeerde instelling radarsysteem leidde tot neerhalen Oekraïens vliegtuig

Een „menselijke fout” bij het instellen van een radarsysteem van een luchtafweersysteem is de belangrijkste oorzaak van het neerhalen van een Oekraiens passagierstoestel in januari door Iraanse strijdkrachten. Zo luidt de concludie van een onderzoek dat Iran uitvoerde naar die ramp. Alle 176 inzittenden van de vlucht van Ukraine International Airlines kwamen destijds om het leven. Het rapport is zaterdagavond laat vrijgegeven, melden internationale persbureaus zondag.

Het vliegtuig van vlucht PS752 werd met twee raketten uit de lucht geschoten, kort nadat het was opgestegen van het vliegveld nabij de Iraanse hoofdstad Teheran. Militairen van de betreffende Iraanse luchtverdedigingseenheid zouden zijn „vergeten” om de instellingen van het radarsysteem aan te passen. Daardoor werd het burgertoestel aangezien voor een kruisraket en als vijandig doelwit aangemerkt. Behalve die fout zou vervolgens ook de communicatie met de militaire bevelhebbers, om toestemming te krijgen voor het afvuren, verkeerd zijn gegaan.

Ramp tijdens militaire spanningen

Juist voordat het Oekraïense vliegtuig werd waargenomen, had het Iraanse leger zelf al ballistische raketten afgevuurd op een militaire basis van de Verenigde Staten, in buurland Irak. De Revolutionare Garde verwachtte een tegenaanval. Spanningen tussen de VS en Iran waren in januari snel opgelopen, nadat de Iraanse generaal Qassem Soleimani was gedood door een Amerikaanse drone-aanval.

Aanvankelijk ontkende Iran dat het achter het neerschieten van de Boeing zat. Dat leidde tot forse kritiek van onder meer de VS, Oekraïne en Canada. Toen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif en president Hassan Rohani de fout toegaven, spraken zij van een „grote tragedie” en een „onvergeeflijke vergissing”. In het rapport wordt nu geconcludeerd dat de luchtvaartmaatschappij geen verwijten kan worden gemaakt. Zo citeert persbureau AP: „Toen de eerste raket werd afgevuurd, vloog het vliegtuig op een normale hoogte en via de reguliere route.”