‘Hoekstra wil op verzoek Omtzigt best het kabinet in’

Wopke Hoekstra is beschikbaar als premier of minister voor een volgend kabinet, als Kamerlid Pieter Omtzigt lijsttrekker wordt voor het CDA. Daarmee reageert hij positief op de oproep van kandidaat-lijsttrekker Omtzigt. De huidige minister van Financiën zegt dat hij de andere kandidaat Hugo de Jonge hetzelfde antwoord zou geven als die hem „iets soortgelijks” zou vragen.

Hoekstra benadrukt geen partij te kiezen in de lijsttrekkersstrijd tussen Omtzigt en De Jonge, die vicepremier en minister van Volksgezondheid is. „Pieter Omtzigt doet nu een expliciet beroep op me, en ik ben uiteraard bereid hem te helpen”, zei Hoekstra zondag tegen De Telegraaf.

De Jonge heeft echter duidelijk gemaakt zélf premier te willen worden als zijn partij bij de komende Tweede Kamerverkiezingen de grootste wordt. Bij de CDA-top is De Jonge favoriet.

Afgelopen zaterdag haalde hij in de eerste ronde van de lijsttrekkersverkiezing net niet genoeg stemmen (48,7 procent) om direct gekozen te worden. Omtzigt kreeg 39,7 procent van de stemmen. Mona Keijzer viel met ruim 11 procent af; ze sprak vrijwel meteen haar steun uit voor Omtzigt.

Nieuw kabinet

Het populaire Kamerlid Omtzigt herhaalde zaterdag dat hij Wopke Hoekstra, en ook Mona Keijzer, graag in een nieuw kabinet zou zien als het CDA nog een keer zou regeren. Zondag reageert hij dan ook verheugd op de uitspraken van Hoekstra. „Heel fijn om ook met Wopke Hoekstra, hoeksteen van ons kabinet, te werken aan de toekomst van Nederland”, zegt Omtzigt op Twitter.

Van Hoekstra werd lange tijd verwacht dat hij zich net als vicepremier De Jonge kandidaat zou stellen om de nieuwe nummer één te worden. Ook nu hij expliciet door Omtzigt genoemd wordt, kiest hij geen partij. „Ik vind het niet passend één van de twee kandidaten te endorsen”, zegt Hoekstra tegen De Telegraaf. „Ik heb steeds gezegd dat ik straks vierkant achter de lijsttrekker ga staan, wie het ook wordt. Ik heb afgelopen jaren met beiden uitstekend samengewerkt.”

Woensdag om 12 uur wordt de uitslag van de tweede ronde van de lijsttrekkersverkiezingen bekendgemaakt.