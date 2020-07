Dodelijk ongeluk met zweefvliegtuig bij vliegbasis Gilze-Rijen

De piloot van een zweefvliegtuig is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk de Brabantse vliegbasis Gilze-Rijen. Dat meldt de politie via Twitter.

De piloot was de enige inzittende van het kleine vliegtuig, waarvan het type niet bekend is. Er is een onderzoek ingesteld naar de precieze toedracht van het ongeluk.

Het is het tweede dodelijk ongeluk met een zweefvliegtuig dit weekend. Zaterdag kwamen twee Nederlandse piloten om het leven bij een crash in Duitsland. Daarbij botsten twee vliegtuigjes op elkaar in de lucht en stortten toen neer.