De inhaalrace kan weer beginnen voor Max Verstappen

Dit jaar zou het dan eindelijk gaan gebeuren. Lewis Hamilton versus Max Verstappen, de grote confrontatie waar de Formule 1 al jaren op wacht. De grootmeester, vrijwel ongeëvenaard in zijn succes, tegen het Nederlandse supertalent dat inmiddels ook een gevestigde ster is, maar nog nooit een auto had die hem voor het kampioenschap liet strijden. Het decor van de eerste twee races – de Oostenrijkse Red Bull Ring, waar Verstappen al tweemaal won – zou hem een perfecte kans bieden direct de leiding te pakken.

Het liep anders. Verstappen werd in het eerste weekend na tien ronden de eerste uitvaller van 2020. Deze zondag, bij de tweede race op het Oostenrijkse circuit, werd hij derde. Hamilton (Mercedes) en diens teamgenoot Valtteri Bottas kon hij niet bijhouden. Na slechts twee races is Verstappens achterstand op Hamilton al 22 punten, en die op WK-leider Bottas 28. De grote inhaalrace kan weer beginnen.

Het is een scenario dat Verstappen goed kent. Hoge verwachtingen voorafgaand aan het seizoen, krantenkoppen over de wereldtitel die er dit jaar echt kan komen. Dan een auto die niet zo snel blijkt als gedacht, Mercedessen die in de verte verdwijnen. En uiteindelijk, na veel verbeterwerk door het Red Bull-team, een bolide die aan het einde van het seizoen alsnog om de overwinningen kan vechten – op het moment dat het kampioenschap al nagenoeg is beslist. Zo verliep het in 2017, 2018 en 2019.

De ouverture van het seizoen 2020 voldoet alvast aan het stramien. Verstappen ging de winter in na drie podiumplekken, waaronder één zege, in de laatste drie races van vorig jaar. Toen kwamen de testritten in Barcelona, waar Verstappen voor het eerst zijn nieuwe RB16-bolide uitprobeerde. Mercedes oogde nog wel iets sneller, maar de Red Bull zat er vlak achter.

Verbeterde krachtbron

En dan kon Verstappen ook nog profiteren van Red Bulls motorleverancier Honda, dat als enige een verbeterde krachtbron met extra vermogen meenam naar openingsrace, die vanwege het coronavirus was uitgesteld. Met een mogelijke derde zege op rij in Oostenrijk hield Verstappen zich niet zo bezig, zei hij vorige week. „Ik win liever het kampioenschap.”

Dat de titel toch verder buiten zijn bereik ligt dan hij had gehoopt, bleek vorige week zaterdagmiddag. Verstappen moest in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk een halve seconde toeleggen op de Mercedessen. In de race kreeg hij weinig kansen om de strijd aan te binden met de Duitse auto’s, die dit jaar vanwege de antiracismeprotesten zwart gespoten zijn. Na tien ronden stond Verstappen met een elektronisch probleem langs de kant, terwijl Bottas naar een eenvoudige zege reed.

Dit weekend leken de weersomstandigheden geknipt voor revanche. Het regende hard en onophoudelijk tijdens de kwalificatie, omstandigheden waar de Nederlander zich goed bij op zijn gemak voelt. Verstappen was snel, maar niet snel genoeg: Hamilton reed een van de beste natweerrondes van zijn carrière en verwees Verstappen met liefst 1,2 seconden verschil naar de tweede startplek.

Die dominante positie gaf de Brit zondag niet meer uit handen. Verstappen kon hem niet bijhouden en reed de meeste tijd in zijn eentje op de tweede plaats. „Best saai”, zei hij na afloop. Alleen in de slotfase moest Verstappen aan de slag, om Bottas van zich af te houden. De eerste inhaalpoging van de Fin, die versere banden en dus meer grip had, pareerde Verstappen. De tweede poging slaagde wel.

Max Verstappen, met mondkapje, na de race in Oostenrijk, waar hij derde werd. Foto Joe Klamar/Reuters

De coronacrisis maakt de situatie er nog lastiger op voor Verstappen. In een normaal seizoen zou hij nu nog twintig races hebben om zijn WK-achterstand in te lopen. Hoeveel wedstrijden er nu nog gaan komen, is niet precies duidelijk, maar het zullen er in elk geval veel minder zijn. Nog meer dan gewoonlijk zal elk punt dus gaan tellen.

En dat terwijl Verstappen met de RB16 simpelweg niet de snelste auto tot zijn beschikking heeft. Dat wil niet zeggen dat de Red Bull een slechte wagen is: Adrian Newey, de hoofdontwerper van het team, staat bekend als de beste in zijn vak en ontwikkelt elk jaar verfijnde en wendbare machines, waarin coureurs tot het uiterste kunnen gaan zonder angst voor een plotselinge slippartij of crash. De nieuwe bolide is daarop in grote lijnen geen uitzondering – het gat met de overige acht teams is groot.

Innovatief stuursysteem

De pech van Red Bull en Verstappen is echter dat ze het moeten opnemen tegen Mercedes, het team dat sinds 2014 91 van de 123 races won en nauwelijks door zijn voorsprong afgeremd lijkt te worden. Sterker nog, Mercedes innoveert als nooit tevoren.

De grootste vernieuwing op zijn nieuwe auto heet DAS, een afkorting voor dual axis steering. In lekentermen: DAS laat de coureurs het stuurwiel naar voor en achter drukken, waarmee ze het spoor van de voorwielen kunnen wijzigen. Zo krijgen Hamilton en Bottas meer controle over de temperatuur van hun voorbanden, wat in allerlei situaties meer grip en dus betere rondetijden kan opleveren.

Lees ook: F1-team Mercedes mag dit seizoen gebruikmaken van innovatief stuursysteem

Hoeveel tijdwinst er in DAS zit is onduidelijk, en het systeem verklaart ook niet de volledige voorsprong van Mercedes. Symbolisch voor de verbeteringsdrift bij het kampioensteam is het echter wel.

Bij Red Bull liggen ze er ook wakker van. DAS was al legaal bevonden, maar Verstappens team tekende vorige week alsnog protest aan. Dat werd afgewezen. „Kijk, petje af naar Mercedes, het is een uitermate slim systeem”, zei Red Bull-teambaas Christian Horner. „Maar voor ons wordt het heel, heel moeilijk om het dit jaar nog na te bouwen.”

De inzet van Verstappens inhaalrace is een plek in de recordboeken. 2020 is zijn laatste kans om de jongste wereldkampioen ooit te worden. Een podiumfinish zoals die van deze zondag is dan leuk, maar niet voldoende, zei Verstappen na afloop van de race. „We hebben nog een hoop werk te doen.”