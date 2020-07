Zuid-Afrika scherpt coronamaatregelen weer aan

Rutte: coronaboetes worden niet kwijtgescholden

De ruim 15.000 boetes die de afgelopen maanden zijn uitgedeeld voor het overtreden van de coronaregels worden niet kwijtgescholden. Premier Mark Rutte zei in het tv-programma Op1 dat er geen generaal pardon komt.

Premier Mark Rutte bij het televisieprogramma Op1. Foto Sander Koning/ANP KIPPA

Het gaat om Nederlanders die tegen de voorschriften in te weinig afstand hielden of met te veel mensen bij elkaar waren. Volgens Rutte was het cruciaal dat mensen zich aan die regels hielden en is de politie al veel minder streng geweest dan in bijvoorbeeld Italië en Spanje.

Ongeveer een op de vijf van de mensen die een boete hebben gekregen vecht dat aan. Volgens juristen zijn ze daar zeker niet kansloos bij. Coronamaatregelen werden afgekondigd op basis van tijdelijke noodverordeningen. Na de zomer moet er een coronanoodwet van kracht worden voor een steviger juridische basis.

Rutte zei bij de talkshow ook dat hij in gesprek wil met intensivecarearts Diederik Gommers, omdat die zich eind maart onder druk gezet voelde door het ministerie van Volksgezondheid om te beloven dat er nog diezelfde week 1.600 ic-bedden beschikbaar zouden zijn in Nederland. „Daar moeten we over doorpraten. Dat is het laatste dat ik wil”, zei Rutte.