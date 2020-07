Britse jongen (12) opgepakt nadat voetballer racistische berichten kreeg

Een 12-jarige jongen uit het Britse Solihull is zondag aangehouden in verband met het versturen van racistische berichten aan Crystal Palace-speler Wilfried Zaha. Dat meldt de politie van de regio West Midlands, waar Crystal Palace diezelfde dag speelde tegen Aston Villa.

Zaha deelde op Twitter screenshots van de berichten die hij op zijn Instagram-account had ontvangen. Het ging onder meer om een foto van de racistische beweging Ku Klux Klan. De politie van West Midlands liet hem daarop weten de zaak te onderzoeken en raadde Zaha ook aan het te melden bij zijn lokale politiekorps. Het is nog niet duidelijk of de jongen de berichten daadwerkelijk verstuurd heeft.

Zaha (27) is van Ivoriaanse afkomst en komt ook uit voor zijn nationale elftal. De aanvaller speelt sinds vijf jaar voor Crystal Palace. De Londense club speelde zondag in de Engelse Premier League uit tegen Aston Villa in Birmingham (regio West Midlands). Beide clubs en de organisatie achter de Premier League veroordeelden het voorval. Aston Villa zegt samen te werken met de politie en de dader een levenslang stadionverbod op te zullen leggen.

Crystal Palace verloor de wedstrijd in Birmingham met 2-0.