Twitter blokkeert ruim vijftig rechts-extremistische accounts

Twitter heeft vrijdag meer dan vijftig accounts van rechts-extremistische bewegingen verwijderd omdat ze de regels rond „gewelddadig extremisme” schonden. Dat schrijft het bedrijf in een verklaring aan het Amerikaanse NBC News. Volgens de NOS gaat het ook om accounts van radicale groepen die in Nederland actief zijn, zoals Identitair Verzet en Voorpost. Deze zijn inderdaad geblokkeerd.

Daarnaast zijn de pagina’s van het Vlaamse Schild & Vrienden en de Oostenrijkse Martin Sellner, leider van de extremistische groep Identitäre Bewegung Österreich (IBÖ), opgeschort. Sellner wordt gezien als kopstuk van ‘identitair rechts’ in Europa. Hij ontving onder meer een donatie van de schutter van de aanslag in twee moskeeën in Christchurch vorig jaar.

Twitter verwijst in een verklaring naar zijn eigen beleid, waarin het uitdragen van „terrorisme en gewelddadig extremisme” niet toegestaan is. Sellner noemt het blokkeren van zijn account tegen NBC „censuur van de vrijheid van meningsuiting”.

Het opschorten van de accounts komt kort na een kritisch rapport van een Amerikaanse organisatie waarin Twitter wordt verweten niet hard genoeg op te treden tegen rechts-extremistische groeperingen. Volgens de ngo waren meer dan zestig rechts-extremistische Twitteraccounts actief in veertien landen. De accounts hadden bijna 140.000 volgers.