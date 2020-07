Twee doden bij ongeluk met zweefvliegtuigen

Twee Nederlandse zweefvliegers zijn zaterdag om het leven gekomen bij een ongeluk in Duitsland. De twee vliegtuigjes zijn in de lucht op elkaar gebotst en neergestort. Dat bevestigt vliegclub Aero Club Salland na berichtgeving in Duitse media.

Het ongeluk gebeurde zaterdagmiddag rond 13.45 uur in de buurt van het Duitse Dülmen, enkele tientallen kilometers van de Nederlandse grens. Volgens een woordvoerder van de vliegclub gaat het om twee „jonge jongens” die „zeer ervaren vliegers” waren. Een van de slachtoffers, een 29-jarige man, was lid van de vliegclub. Hij was zaterdagochtend vertrokken vanaf een vliegveld vlakbij Lemelerveld voor een langeafstandsvlucht.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De Duitse autoriteiten doen onderzoek. Volgens de woordvoerder van Aero Club Salland waren er zaterdag geen bijzondere omstandigheden.