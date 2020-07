Trump scheldt celstraf oud-adviseur Roger Stone kwijt

Enkele dagen voordat Roger Stone, een naaste adviseur van president Trump, de gevangenis in zou moeten is zijn straf door de president kwijtgescholden. Stone was in februari van dit jaar veroordeeld tot drie jaar en vier maanden gevangenisstraf in een geruchtmakend proces. In een verklaring meldt het Witte Huis dat Stone het slachtoffer was “van de Rusland-hoax”.

“Roger Stone heeft al veel geleden. Hij werd zeer oneerlijk behandeld, net zoals vele anderen”, schrijft het Witte Huis. Daarnaast zou Stone medische aandoeningen hebben, waarmee hij vanwege het coronavirus gevaar zou lopen in een gevangenis. Hoewel Stone niet de gevangenis in hoeft, blijft de veroordeling wel staan. Die zou alleen geschrapt worden als Trump gratie had verleend.

In een reactie zei Stone tegen persbureau Associated Press dat Trump hem persoonlijk had gebeld om het nieuws over te brengen. Leden van de Democratische partij hebben het besluit van Trump afgekeurd. Volgens congreslid Adam Schiff toont Trump met de kwijtschelding aan dat er in de VS twee rechtssystemen zijn. “Eén voor zijn criminele vrienden en één voor alle anderen”.

Uit 2017: Lees hier het interview van NRC met Roger Stone terug

Dat Trump zijn adviseur en vriend Roger Stone niet de gevangenis in laat gaan mag geen verrassing heten. Al tijdens het proces tegen Stone bemoeide de president zich herhaaldelijk met de gang van zaken, en zei hij dat er sprake was van een politiek proces en een heksenjacht.

Roger Stone stond terecht omdat hij meineed gepleegd zou hebben tijdens een onderzoek van het Huis van Afgevaardigden naar inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Stone werd in dat onderzoek ondervraagt omdat hij in de aanloop naar de verkiezingen publiekelijk had gesuggereerd dat hij via via contact had met WikiLeaks, dat door Russische hackers gestolen mails van de Democratische Partij en presidentskandidaat Hillary Clinton publiceerde.