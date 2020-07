‘Servië levert Nederlandse vrouw uit aan Indonesië in grote fraudezaak’

Een Nederlandse vrouw is door de Servische autoriteiten uitgeleverd aan Indonesië, dat haar verdenkt van grootschalige fraude. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag aan De Telegraaf. Het gaat volgens de krant om een van de grootste fraudezaken in Indonesië. Het ministerie was voor NRC niet direct beschikbaar voor een reactie.

De vrouw, Maria L. (62), wordt verdacht van het verduisteren van leningen van in totaal 136 miljoen dollar (120,4 miljoen euro) en 56 miljoen euro. Ze zou de leningen, uitgegeven door staatsbank Bank Nasional Indonesia, tussen oktober 2002 en juli 2003 verduisterd hebben toen ze directeur was van het mijnbouw- en plantagebedrijf Gramarindo Group. De leningen waren bedoeld voor de export van niet-bestaande producten naar Afrika. Haar partner binnen het bedrijf, Adrian W., werd in 2005 opgepakt en veroordeeld tot levenslang.

L. werd een jaar geleden opgepakt op de luchthaven van Belgrado. Ze zou zich jaren in Nederland hebben schuilgehouden. Uitleveringsverzoeken van Indonesië in 2010 en 2014 zijn volgens de Indonesische autoriteiten geweigerd. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid levert Nederland geen eigen onderdanen uit aan andere landen, schrijft De Telegraaf. L., geboren in Indonesië, is sinds 1979 Nederlands staatsburger.

De huidige uitleveringszaak zou een „bilaterale aangelegenheid tussen Servië en Indonesië zijn”, waar de Nederlandse overheid „geen bemoeienis” mee heeft gehad, laat woordvoerder van het ministerie van Justitie weten aan De Telegraaf. In een persconferentie over de zaak stelden de Indonesische autoriteiten dat een Europees land tegen de uitlevering lobbyde. Om welk land het ging, werd niet duidelijk uit de persconferentie.