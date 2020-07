Rutte: Srebrenica toont wat ‘ultieme kwaad’ teweeg kan brengen

Door de massamoord in Srebrenica weten we wat verdeeldheid en haat teweeg kunnen brengen. Dat was de boodschap van premier Mark Rutte zaterdag in een videoboodschap, te zien bij de NOS, ter gelegenheid van de 25-jarige herdenking van de genocide in de Bosnische plaats. Rutte riep op tot „verzoening” en het opkomen voor „onze gedeelde waarden” om soortgelijke rampen te voorkomen.

Volgens de premier moeten we ons „uitspreken tegen uiteendrijvende taal, de verheerlijking van oorlogsmisdadigers en de genocide-ontkenning”. Alleen dat kan het „ultieme kwaad”, zoals de genocide in Srebrenica, voorkomen, stelde Rutte.

Nederland voelt volgens de premier nog steeds een diepe band met overlevenden van de massamoord. „Met u en met uw geliefden, die tot onze spijt niet konden worden beschermd. We buigen in stilte het hoofd”, zei premier Rutte. „Het is 25 jaar geleden, maar het voelt als gister.”

Verschrikkingen

Ook voor de leden van het Nederlandse bataljon dat Srebrenica namens de VN moest beschermen, Dutchbat, zullen „de verschrikkingen blijven”. Zij „voelden zich machteloos en worden nog steeds achtervolgd door die herinneringen”, aldus Rutte. De geschiedenis kan niet veranderd worden, zei de premier: „De geschiedenis verandert ons.”

Zaterdag wordt in het Bosnische Potocari en in Den Haag de massamoord in Srebrenica, deze week 25 jaar geleden, herdacht. Bosnisch-Servische troepen namen in 1995 de enclave in Srebrenica in, waarbij ze islamitische mannen en jongens vermoordden. Meer dan achtduizend mensen kwamen om in de massamoord.