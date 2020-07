Ook Nijmegen verbiedt per direct demonstraties met trekkers

Ook in Nijmegen mogen boeren met trekkers niet demonstreren. Voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Hubert Bruls heeft zaterdag per direct een verbod op landbouwvoertuigen bij demonstraties in Nijmegen ingesteld. Volgens Bruls is een „optelsom van gebeurtenissen” reden om in te grijpen.

Lees ook: Zo’n demonstratieverbod, mag dat zomaar?

Zo wilde volgens de Veiligheidsregio dinsdag een grote groep boeren op landbouwvoertuigen in een stoet een woonwijk in Nijmegen inrijden om een brief te overhandigen aan Johan Vollenbroek van Mobalisation for the environment (MOB). Dat is de organisatie die het Nederlandse stikstofprogramma succesvol bij de rechter aanvocht. Twee dagen later wilde een groep boeren op trekkers naar het Keizer Karelplein in het centrum van Nijmegen.

Demonstreren blijft gewoon toegestaan, schrijft Bruls. Maar acties zonder „duidelijk demonstratiedoel brengen een risico voor omwonenden met zich mee en belemmeren de doorgang voor hulpdiensten, zodat er feitelijk een gevaar voor de gezondheid kan ontstaan”. Het verbod geldt vooralsnog tot maandag 20 juli.

Protest

Ook in het noorden van het land, in Groningen, Drenthe en Friesland, geldt tijdelijk een trekkerdemonstratieverbod omdat de demonstraties tot verkeersopstoppingen en gevaarlijke situaties zouden hebben geleid. Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) spande een kort geding aan om het verbod van tafel te krijgen, maar de voorzieningenrechter ging daar niet in mee.

In het hele land gingen afgelopen week boeren de straat op in te demonstreren tegen de maatregelen van het kabinet om de stikstofuitstoot te verminderen. Woensdagochtend werden 57 boeren opgepakt bij het Drentse dorp Wijster omdat ze ondanks het trekkersverbod toch waren gaan demonstreren. Die dag werd ook een werkbezoek van minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) aan de provincie Zeeland afgezegd vanwege de aanwezigheid van een groep boeren. De politie vreesde dat daardoor het bezoek „niet ordentelijk zou verlopen”.

Lees ook: De trekkers zijn terug op de weg. Waarom zijn boeren opnieuw boos?