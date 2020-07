Ook Jort Kelder mag zijn werk niet verliezen door zijn kleur

Dat ik niet zo moest klagen. Omdat Nederland kleurenblind is. Dit is de beknopte samenvatting van de storm aan reacties op mijn allereerste artikel over racisme in Nederland. Dat was in 2006, in het magazine van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In de jaren daarop heb ik veel stukken geschreven, debatten gedaan, demonstraties bijgewoond en, toen ik zelf docent werd, colleges gegeven over institutioneel racisme.

Dat ging niet zonder weerstand. Die kwam, gek genoeg, niet van rechts. Want rechts Nederland roept wel dat je onzin uitkraamt, maar gaat er wel met je over in debat. Dat kan soms hard gaan, maar het mooie is dat er altijd ideeën worden uitgewisseld. Zo was ik heel trots toen Thomas van Elst, oprichter van de rechts-nationalistische Facebook-pagina ‘Nederland mijn Vaderland, in De Wereld Draait Door uitlegde dat ik hem heb weten te overtuigen van het bestaan van institutioneel racisme – dat onbewust maar systematisch doorwerkt in de maatschappij.

Juist progressief Nederland gaf de grootste weerstand. Keiharde weerstand zelfs. Als je de term institutioneel racisme überhaupt op Nederland wilde toepassen was je ‘te radicaal’. Laat staan dat Zwarte Piet racistisch zou zijn: voor progressief Nederland was dat reden om je buiten de orde van het debat te verklaren.

In 2020 is het tij gekeerd. Nu sinds een paar jaar bij progressief Nederland het kwartje is gevallen, kunnen we de volgende stap maken, zou je zeggen. Wat is die volgende stap? Het overtuigen van die grote groep witte Nederlanders buiten de Randstad. Dat vergt geduld, veel werk, en misschien het allerbelangrijkste, empathie. Ook voor de oma in Etten-Leur die de discussie eng vindt. Ook voor de systeembeheerder in Nieuwegein die bang is dat hij zijn land aan het kwijtraken is.

Maar nee, er is geen volgende stap. Want progressief Nederland verliest zich – via een onheilige alliantie met gesubsidieerde schreeuwers van kleur – steeds meer in giftig, anti-wit sektarisme. Niet gericht op vooruitgang, maar gericht op morele chantage. Het doel: een angstcultuur, afgedwongen door een nieuwe gedachtepolitie die jacht maakt op je baan en je reputatie.

Zelfs karaktermoord schuwen ze niet. Als je een kleurtje hebt en waagt te zeggen dat je juist met witte mensen die er anders over denken in gesprek moet blijven, ben je een ‘Oom Tom’. Als je wit bent moet je sowieso je mond houden, en ‘wit huiswerk’ kopen en lezen. Om daarna alsnog je mond te houden, anders ben je ‘je witheid aan het centreren’.

‘Antiracisme’ wordt zo een zweep om andersdenkenden – vooral de witte onderklasse – mee te onderdrukken. Het is dan ook geen toeval dat die zweep het hardst ter hand wordt genomen door witte, geprivilegieerde progressievelingen. Universiteiten, media en de culturele sector lijken de nieuwe gedachtepolitie steeds gretiger te omarmen. Ik maak me zorgen om deze doodenge trend.

Want, na het ruimen van Johan Derksen, ruiken ze bloed. Het volgende doelwit is Jort Kelder. Omdat hij een witte man is mag hij zondag geen debat over racisme presenteren, volgens een chantage-brief aan NPO-baas Shula Rijxman. „Racisme is geen mening”, staat in die brief. Goh. Een infantielere drogredenering is er niet. Economie is ook geen mening. Niks is op zichzelf een mening. Maar de brief wordt nog griezeliger:

„Wij kunnen niet anders dan de conclusie trekken dat uw (Rijxman) motieven niet zuiver zijn en het dus over het scoren van kijkcijfers gaat. Mocht dit echter niet het geval zijn, dan willen wij van u een overtuigende motivatie ontvangen waaruit blijkt dat uw motieven zuiver zijn.”

Ik roep de NPO, en ook de rest van Nederland, op om nu een grens te trekken. Tot hier en niet verder. In het belang van een vrije, open samenleving. En ook in het belang van de echte strijd tegen racisme. Durf nee te zeggen tegen morele chantage. Niemand hoort zich te hoeven verontschuldigen, laat staan opgejaagd te worden om zijn baan kwijt te raken, omwille van zijn huidskleur.

U niet, ik niet, maar ook Jort Kelder niet.

Zihni Özdil is historicus.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 juli 2020