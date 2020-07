Engelse oud-voetballer Jack Charlton (85), winnaar WK 1966, overleden

De Engelse oud-voetballer Jack Charlton, lid van het illustere team dat in 1966 in eigen land de wereldtitel veroverde, is vrijdag op 85-jarige leeftijd overleden. Charlton stierf in zijn slaap, maakte zijn familie volgens Britse media bekend. Hij leed aan dementie en lymfeklierkanker. De verdediger had een lange, succesvolle carrière als speler en behaalde daarna goede resultaten als coach.

Charlton speelde alle wedstrijden op het WK van 1966, ook de finale tegen West-Duitsland. Mede doordat Charlon niet goed oplette kon Duitsland op 1-0 komen. Uiteindelijk versloegen de Engelsen de Duitsers na verlenging alsnog met 4-2, ook dankzij de beroemde goal via de lat van Geoff Hurst. Ruim vijftig jaar later is er nog altijd discussie over de vraag of de bal over de lijn was of niet.

Lees meer over de Engelse wereldtitel: De goals van Geoff Hurst veranderden hun leven

In totaal speelde Charlton 35 wedstrijden in het shirt van het nationale elftal. Bij Leeds United, waar hij zijn gehele carrière van 1952 tot 1973 doorbracht, kwam hij tot meer optredens: 773, nog altijd een gedeeld clubrecord. In 1969 werd Charlton met Leeds kampioen van Engeland. Na zijn loopbaan als speler was hij onder meer tien jaar lang bondscoach van Ierland. Op het wereldkampioenschap van 1990 leidde hij dat land naar de kwartfinales, nog steeds de beste Ierse WK-prestatie ooit. In 1996 ging hij met pensioen.

Charlton stond als voetballer altijd enigszins in de schaduw van zijn twee jaar jongere broer Bobby, die wordt gezien als een van de beste spelers aller tijden. Terwijl Jack zijn dienstplicht vervulde, stond Bobby al onder contract bij Manchester United. Na even mijnwerker te zijn geweest, werd Jack alsnog voetballer. In de WK-finale van 1966 stonden de broers samen op het veld.

Bekijk hier een samenvatting van Engeland - West-Duitsland in 1966: