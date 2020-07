Den Haag krijgt nationaal monument voor Srebrenica

In Den Haag komt een nationaal monument te staan ter nagedachtenis aan de volkerenmoord in Srebrenica. Dat laat de gemeente zaterdag weten in een verklaring. Waar het monument precies wordt geplaatst en wanneer dat zal gebeuren, is nog onduidelijk.

Het monument is een initiatief van een vereniging van nabestaanden en overlevenden van de genocide. Zij benaderen ook Rotterdam met het verzoek een monument op te richten. Uiteindelijk kreeg Den Haag de voorkeur, onder meer omdat in die stad het in 2017 opgeheven Joegoslaviëtribunaal was gevestigd. Daar werden ook de verantwoordelijken voor Srebrenica vervolgd. De ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken staan ook achter de komst van het monument.

De Haagse burgemeester Jan van Zanen laat weten de mogelijkheden te onderzoeken „om zo’n herdenkingsmonument een plek te geven”. „Als stad van vrede en recht is het ons van belang om het drama dat zich in 1995 heeft afgespeeld te herdenken.”

Het is deze week precies 25 jaar geleden dat Bosnisch-Servische militairen de enclave Srebrenica in Bosnië, bewaakt door Nederlandse VN-troepen, innamen. De mannelijke moslimbevolking van Srebrenica werd vervolgens systematisch vermoord door de Bosnische Serviërs. Daarbij vielen ruim achtduizend doden. Zaterdag wordt de genocide herdacht, onder meer in Den Haag, waar premier Mark Rutte een toespraak zal houden.