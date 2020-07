Trump draagt voor het eerst sinds begin van coronapandemie een mondkapje

Trump draagt voor het eerst sinds begin coronapandemie een mondkapje

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag tijdens een bezoek aan een militair ziekenhuis bij Washington voor het eerst sinds het begin van de pandemie van het coronavirus een mondkapje gedragen in het openbaar. Dat melden Amerikaanse media.

Trump droeg een zwart gezichtsmasker bij zijn bezoek aan het Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda, in de staat Maryland. Voordat hij daar per helikopter naartoe vloog, zei hij tegen journalisten bij zijn vertrek van het Witte Huis: „Als je in een ziekenhuis bent, in het bijzonder ... denk ik dat het dragen van een mondkapje verwacht wordt.”

President Donald Trump draagt zaterdag een mondkapje bij een bezoek aan het Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda, Maryland. Foto Chris Kleponis / EPA

Tot zaterdag had Trump over het algemeen geweigerd mondkapjes te dragen, ondanks aanbevelingen van gezondheidsexperts om dat te doen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op persconferenties, bij rallies en andere evenementen verscheen hij zonder gezichtsbedekking. Volgens ingewijden vreest Trump dat hij zwak zou ogen als hij een mondkapje draagt, en dat het de gezondheidscrisis zou benadrukken, in plaats van het economische herstel, schrijft AP.

Het dragen van mondkapjes is een politieke kwestie geworden in de Verenigde Staten. Republikeinen zijn er terughoudender mee dan Democraten. Bij bijeenkomsten van Trump in de afgelopen weken, in onder meer Oklahoma, Arizona en South Dakota, droeg een kleine minderheid van zijn aanhangers gezichtsbedekking. Desondanks zijn prominente partijgenoten van de president, onder wie vicepresident Mike Pence, wel overgegaan tot het dragen van mondkapjes.

Trump heeft het dragen van gezichtsbedekking omschreven als een persoonlijke keuze die onder bepaalde omstandigheden nuttig kan zijn, maar waar hij zelf niet voor gaat. Hij heeft journalisten ervan beschuldigd mondkapjes te dragen uit politieke correctheid. Ook heeft hij op Twitter gesuggereerd dat zijn politieke tegenstander Joe Biden er zwak uitzag met een mondkapje, door een bericht van die strekking te retweeten.

Sinds het begin van de pandemie is in de VS bij ruim 3,2 miljoen mensen Covid-19 vastgesteld. Zeker 134.000 mensen zijn in het land aan de ziekte overleden. De enige andere keer dat bekend is dat Trump een mondkapje heeft gedragen was tijdens een privédeel van een rondleiding door een autofabriek van Ford in Michigan.