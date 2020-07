Californië laat achtduizend gevangenen vrij in strijd tegen Covid-19

Californië gaat tot achtduizend gevangenen vrijlaten om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt binnen gevangenissen in de zwaar getroffen Amerikaanse staat. In tien van de 35 staatsgevangenissen in de westelijke staat zijn uitbraken geweest en in totaal zijn er meer dan tweeduizend gevallen onder de gedetineerden geregistreerd. Ook zijn er honderden besmettingen onder gevangenispersoneel.

Mensen met een half jaar of minder celstraf komen vervroegd vrij, net als gevangenen nog een jaar celstraf hebben en die daarnaast in de risicogroepen vallen. Californië kent een van de zwaarste weken sinds het begin van de uitbraak in de staat. Er zijn bijna 300.000 geregistreerde besmettingen en meer dan 6.700 doden door Covid-19. Gemiddeld kwamen er afgelopen week achtduizend gevallen per dag bij.

Hoewel er eerder versoepelingen waren aangekondigd zijn die allemaal teruggedraaid. Bars, restaurants en dierentuinen moeten weer dicht en op de meeste plekken zijn gezichtsmaskers verplicht.