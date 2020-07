Een wat oudere man komt met volle tassen oud papier bij het milieuperron aan. „Wat een troep”, zegt hij. „Alles gelezen zeker?”, probeer ik gevat. De man reageert niet. Even later sta ik een partij lege wijnflessen in de glasbak te kiepen. Opeens staat de man naast me: „Alles opgedronken zeker?”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 juli 2020