Minder banen weg bij bandenfabriek Vredestein

Na weken onderhandelen zijn de ondernemingsraad en de directie van de Twentse bandenmaker Apollo Vredestein het eens geworden over een ingrijpende reorganisatie van de fabriek in Enschede. Bij de sanering gaan maximaal 528 van de 1.200 banen verloren, waar aanvankelijk nog sprake was van 750 banen. Daarnaast zal de productie worden gespecialiseerd, om de fabriek concurrerend te houden. De reorganisatie, die op 5 maart werd aangekondigd door het Indiase moederbedrijf Apollo Tyres, zorgde voor veel woede onder het personeel. Ook in de regio ligt de operatie gevoelig, de 75 jaar oude fabriek is er een van de grootste werkgevers. Eerder was al een deel van de productie overgeheveld naar Hongarije. Apollo Vredestein ontving tijdens de coronacrisis ongeveer 6 miljoen euro steun doordat het gebruik maakte van de NOW-regeling. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 juli 2020