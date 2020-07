Shorttrackster Lara van Ruijven overleden (27)

Shorttrackster Lara van Ruijven is op 27-jarige leeftijd overleden. Dat meldt schaatsbond KNSB vrijdagavond. Van Ruijven leed aan een acute stoornis aan haar immuunsysteem en werd kunstmatig in coma gehouden in het ziekenhuis.

Van Ruijven was regerend wereldkampioene op de 500 meter en was in voorbereiding voor het komend seizoen. Eind juni werd de shorttrackster ernstig ziek tijdens een trainingskamp in de Franse Pyreneeën met de nationale selectie. Ze werd opgenomen op de intensive care in het ziekenhuis van Perpignan, maar operaties verbeterden haar conditie niet. Vrijdag bleek dat er geen genezing mogelijk was, waarop ze in bijzijn van haar familie en naasten overleed.

Een aantal teamgenoten heeft nog afscheid van Van Ruijven kunnen nemen. Bondscoach Jeroen Otter spreekt in een eerste reactie van een „vreselijk bericht” dat in de hele sportwereld gevoeld zal worden. „Voor dit hechte team is het een enorme dreun. Wij missen haar al twee weken in ons team. Maar het nieuws van vandaag is zo definitief en surreëel. Vreselijk.”