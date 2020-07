Rellen in Athene na goedkeuring nieuwe demonstratiewet

In de Griekse hoofdstad Athene zijn donderdagavond rellen uitgebroken nadat het parlement een wet had aangenomen waarmee autoriteiten meer grip moeten krijgen op demonstraties. Bij de opstand raakten raakten zes politieagenten gewond, melden internationale persbureaus. Negen betogers werden aangehouden en vijftien anderen zijn vastgehouden voor verhoor.

De nieuwe wet voorziet in strengere regelgeving rondom demonstraties, die volgens de Griekse regering vaak zorgen voor verstoringen van het openbare leven en de bedrijvigheid schaden. Autoriteiten kunnen nu demonstraties gemakkelijker beperken of volledig verbieden als zij van mening zijn dat deze de openbare veiligheid in gevaar kunnen brengen. Ook kan de schade die betogers veroorzaken voortaan worden verhaald op de organisator van het protest.

In Athene verzamelden zich meer dan tienduizend demonstranten zich bij het parlementsgebouw. Zij droegen onder meer spandoeken met daarop de tekst ‘handen af van demonstraties’. Het liep uit de hand toen enkele betogers benzinebommen gooiden richting de oproerpolitie, die daarop traangas en flitsgranaten inzette. Ook in tientallen andere steden in Griekenland werd geprotesteerd tegen de nieuwe wet.