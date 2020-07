Publieke omroep komt als grote winnaar uit de coronatijd

‘Talkshowoorlog’, ként u die uitdrukking, dames en heren? Inderdaad, ik keek donderdag even naar de herhaling van Verborgen verleden met Paul Haenen die in het oorlogsverleden van zijn Opa Ringdijk was gedoken. Deze bleek een man van het soort dubbelzinnigheid waar de ongeneeslijk empathische Haenen op aanslaat: een NSB’er die de buurvrouw met onderduikers waarschuwde als de Grüne Polizei zich op de Ringdijk meldde.

Terug naar de ‘talkshowoorlog’, die natuurlijk geen oorlog was, maar een kijkcijferslagje op het moment dat de krachtsverhoudingen op de Nederlandse tv flink leken te verschuiven in het voordeel van de commerciële omroep. John de Mol had een batterij showsterren weggelokt bij RTL, dat de vrijgekomen fondsen had gebruikt om Eva Jinek te contracteren. De publieke omroep restte slechts paniek: Jinek en Jeroen Pauw weg, terwijl Matthijs van Nieuwkerk al maanden met zijn hand aan de DWDD-deurkruk stond.

Gordon openhartig over drankgebruik "Ik dronk op een avond gewoon 25 wodka-cola" Vanavond om 22:55 uur bij Shownieuws een special over het leven van de presentator 📺 Geplaatst door Shownieuws op Maandag 6 juli 2020

Zes maanden later is alles omgedraaid, met ‘poenschepper’ John de Mol als de grote verliezer. Toen door de intelligente lockdown overal de kijkcijfers stegen, leek hij wel onder de grond gekropen. Intussen konden de grote shows niet worden gemaakt, werd de Champions League stopgezet, bleek de nieuwe talkshow Ladies night niet levensvatbaar, en vochten de vliegende ego’s van Veronica inside elkaar de tent uit.

Deels is dat pech, maar het gebrek aan creatieve ideeën bij Talpa is verbijsterend. De SBS-herhalingencarroussel werd deze week alleen even onderbroken voor een presidentieel vormgegeven interview met Gordon – om te vieren dat de presentator een jaar (bijna) clean is. Een interview met Gordon is een voortzetting van de herhaling met andere middelen. Wíl John de Mol eigenlijk nog wel televisie maken?

Concurrent RTL leed ook onder de crisis. Jinek verloor de concurrentiestrijd met Op1, mede doordat de zender bij slinkende advertentie-inkomsten geen geld vrijmaakte voor een weekendversie. Maar RTL heeft aan de transfer van Eva Jinek evengoed een behoorlijk lopend programma overgehouden, ze trok honderdduizenden kijkers extra. Nu Beau van Erven Dorens de boel bestiert, zijn die niet weggelopen. Hij voelt zich inmiddels zo senang dat hij ruzie met zijn gasten durft te maken.

Als we de balans opmaken van zes enerverende televisiemaanden, vinden we de echt vrolijke gezichten bij de publieke omroep. Die haalde veel extra coronakijkers binnen en voelde dadelijk aan dat het humeur van de natie vroeg om informatie zonder frivoliteiten. Zo werd het dagelijkse gesprek over de pandemie hoofdzakelijk aan de tafel van Op1 gevoerd. Voeg daarbij de daadkracht waarmee het bejubelde Frontberichten uit de grond werd gestampt en de snelheid waarmee Dwight van van de Vijver zijn reportages over racisme (Ook Hier) kon maken – het is duidelijk dat de NPO ook organisatorisch in topvorm was.

Daarbij kan niet genoeg benadrukt worden dat dit succes niet werd bereikt door zo commercieel mogelijke programma’s te maken, maar juist door de publieke taak van de omroep vol overtuiging uit te voeren.

Nu we het daarover hebben: een weeffoutje van begin 2020 is nog niet hersteld. Nederland moet deze verwarrende tijden nog steeds het hoofd bieden zonder fatsoenlijk boekenprogramma. Het met overdadig tromgeroffel geïntroduceerde Mondo heeft het gat van VPRO Boeken niet kunnen vullen, dus laat de NPO deze zomer vooral nuttig besteden en een programma ontwikkelen waarmee de literatuur zijn plaats in het tv-aanbod terugkrijgt. Dan hoeft Paul Haenen alle meerduidige persoonlijkheden niet meer in zijn eentje voor zijn rekening te nemen.