Opnieuw overlast in Knokke, drie Nederlandse jongeren aangehouden

In het Belgische Knokke zijn in de nacht van donderdag op vrijdag drie minderjarige Nederlandse jongeren aangehouden. In totaal werden vijf arrestaties verricht nadat feestvierders opnieuw korte tijd voor onrust zorgden, bevestigt de lokale politie na berichtgeving van de Vlaamse openbare omroep VRT. De overlast in Knokke, die al enkele dagen aanhoudt, wordt voornamelijk veroorzaakt door Nederlandse jongeren.

Door de coronamaatregelen moeten cafés in België hun deuren vervroegd om 01.00 uur sluiten. Daardoor belanden veel feestgangers op hetzelfde moment op straat, die niet allemaal direct naar huis gaan. Omdat daarbij de afgelopen dagen sprake is van „agressie” richting agenten wordt nu „kordater” opgetreden, aldus een woordvoerder van de lokale politie.

De drie Nederlanders, die tussen de 15 en 17 jaar oud zijn, werden aangehouden vanwege verstoring van de openbare orde en rust. Zij zijn niet veel later weer vrijgelaten toen de rust was wedergekeerd. In de nacht van dinsdag op woensdag werden eveneens vijf aanhoudingen verricht.

Ondersteuning uit Nederland

De Belgische politie krijgt ondersteuning van politie uit Nederland in een poging de overlast tegen te gaan. De politie in België heeft zich positief uitgesproken over een voorstel van de lokale horeca om later dicht te gaan, wat ervoor moet zorgen dat de feestvierders meer gespreid naar huis gaan. Lokale autoriteiten kunnen daar niet op eigen gezag over beslissen, omdat de vervroegde sluitingstijd deel uitmaakt van landelijke maatregelen tegen het coronavirus.

Eerder deze week zorgden feestvierende Nederlandse jongeren ook voor overlast in het Portugese Albufeira. De politie moest hier volgens persbureau ANP ingrijpen omdat zij de coronamaatregelen overtraden. Tientallen jongeren kregen een boete opgelegd omdat zij op straat alcohol dronken. Alcohol op straat is niet toegestaan in een poging verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.