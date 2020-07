Ook veiligheidsregio IJsselland verbiedt trekkerprotesten

Een week lang mag er niet met landbouwvoertuigen worden gedemonstreerd in de veiligheidsregio IJsselland in de provincie Overijssel. Dat meldt de veiligheidsregio vrijdag. Het besluit volgt op een protest van boeren eerder op vrijdag, waarbij zij een distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle blokkeerden omdat zij vinden dat ze te weinig betaald krijgen voor hun producten.

Het zogeheten „trekkersbesluit” is op vrijdagavond ingegaan en zal een week van kracht zijn. Als reden voor het besluit noemt de veiligheidsregio de onveilige situaties die zijn ontstaan bij de boerenprotesten van eerder op de dag in Zwolle. De regio geeft wel nadrukkelijk aan dat het hierbij niet om een volledig protestverbod gaat, alleen moeten de boeren hun trekkers bij protesten in de komende week thuislaten.

Door de trekkerblokkade van vrijdag, die niet van tevoren was aangekondigd, had Albert Heijn problemen met de bevoorrading van 230 winkels. Na overleg werd de boeren een ultimatum gesteld, waar zij gehoor aan gaven door te vertrekken. Op dezelfde plek hadden ook al op maandag en zaterdag boeren gedemonstreerd. Later op vrijdag werd er ook door tientallen boeren geprotesteerd bij supermarktbranchevereniging CBL in Leidschendam.

IJsselland is niet de eerste veiligheidsregio die trekkerprotesten verbiedt. De veiligheidsregio Drenthe besloot maandag tot een verbod, nadat bij protesten 57 boeren waren opgepakt nadat zij de toegang tot een afvalverwerker hadden geblokkeerd. Ook de veiligheidsregio’s Groningen en Friesland legden een verbod op voor trekkerprotesten.

