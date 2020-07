OM: geen oorzaak gevonden voor ongeluk Stint

Het Openbaar Ministerie heeft geen oorzaak gevonden voor het ongeluk met de elektrische bolderkar Stint in 2018, waarbij vier kinderen om het leven kwamen. Dat meldt het OM vrijdag. Justitie gaat voorlopig niemand vervolgen.

Het OM heeft met de bestuurster van de bolderkar gesproken, die zelf zwaargewond raakte bij het ongeluk in het Brabantse Oss. Zij zei te hebben geprobeerd om te remmen. Het lukte haar echter niet de kar op tijd tot stilstand te krijgen, waarna deze door een trein werd geschept. Uit het onderzoek is geen storing, geen menselijke fout en geen technisch mankement naar voren gekomen.

Bij het onderzoek is met ooggetuigen gesproken en naar camerabeelden gekeken. Daarnaast is de bolderkar zelf onderzocht, maar daar zijn geen technische problemen zoals een draadbreuk aangetroffen. Volgens justitie valt de bestuurster zelf niets te verwijten. „Ze heeft er alles aan gedaan om de aanrijding te voorkomen.” Of de producent van de Stint wordt vervolgd voor kwetsbaarheden in de Stint, heeft het OM nog niet besloten.

Nieuwe versie

Na het ongeluk in september 2018 met de elektrische bolderkar werd deze van de weg gehaald. Een verbeterde versie mocht vorig jaar ook nog niet de weg op, onder andere vanwege een te hoge snelheid en te veel zitplaatsen. Momenteel wordt een volgende vernieuwde versie gekeurd. De naam hiervan is veranderd naar Bso bus.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) publiceerde in oktober vorig jaar een kritisch onderzoek, met als conclusie dat er te weinig aandacht was voor veiligheid bij de keuring van licht gemotoriseerde voertuigen zoals de Stint. Volgens het rapport werden er „minimale eisen” gesteld, wat ten koste van de veiligheid ging. In het rapport van de OVV werd geen reden voor het ongeluk in Oss gegeven.

Lees ook: Elektrische deelscooter moet stad van auto’s verlossen