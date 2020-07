Notre-Dame komt er na restauratie hetzelfde uit te zien als voor de brand

De Notre-Dame in Parijs komt er na de restauratie hetzelfde uit te zien als voor de brand die de iconische Franse kathedraal deels verwoestte. Er was sprake van dat de spits, die instortte bij de brand vorig jaar, een modern ontwerp zou krijgen. Dat is toch niet het geval, meldt het Franse persbureau AFP donderdagavond.

Donderdagavond keurde de Franse president Emmanuel Macron de definitieve plannen goed voor de restauratie, die in handen is van architect Philippe Villeneuve. Kort na de brand schreef de Franse regering een internationaal architectenconcours uit voor het herstel. Daarbij hield ze nog de mogelijkheid open dat de spits een contemporaine bouwstijl zou krijgen, wat veel verbazing opwekte in Frankrijk. Enkele suggesties die toen gedaan werden - waarvan sommige gekscherend - waren een spits van glas en een tuin op het dak in plaats van een spits.

Spelen 2024

In 2024, als in Parijs de Olympische Spelen plaatsvinden, moet de wederopbouw voltooid zijn. De centrale torenspits, die volledig hersteld wordt, is oorspronkelijk in de negentiende eeuw op de Notre-Dame gezet. De kathedraal zelf stamt uit de twaalfde eeuw.

De brand op 15 april 2019 brak uit tijdens restauratiewerkzaamheden. Naast de torenspits stortte ook het dak in. Een groot deel van de kathedraal kon gered worden.

