Laat in de avond verschijnt de komeet Neowise aan de hemel

De komende tijd is er een vrij heldere komeet te zien aan de avondhemel. Het object, met de aanduiding C/2020 F3 Neowise, is op 3 juli op relatief kleine afstand langs de zon gescheerd en is weer op weg naar het buitengebied van ons zonnestelsel. Onder goede omstandigheden is de komeet al met het blote oog te zien, als je ongeveer weet waar je hem moet zoeken tenminste. Een verrekijker kan daarbij een handig hulpmiddel zijn.

Een komeet is een ijsachtig overblijfsel uit de ‘oertijd’ van ons zonnestelsel. Zolang hij zich ver van de zon bevindt, blijft hij stijf bevroren. Maar zodra hij de hete zon wat dichter nadert, begint zijn buitenste laag te verdampen en verliest hij gas en stof. Zo ontstaat de karakteristieke ‘staart’ van de komeet.

Komeet Neowise is genoemd naar de NASA-satelliet die hem op 27 maart van dit jaar heeft opgespoord. Deze satelliet is uitgerust met een infraroodtelescoop die gevoelig is voor de warmtestraling die een object afgeeft als het wordt opgewarmd.

Grote brok ijs en puin

Op het moment van zijn ontdekking was de komeet nog een zwak, wazig stipje, maar daar is inmiddels verandering in gekomen. Het ongeveer vijf kilometer grote brok ijs en puin is inmiddels omgeven door een wolk van stof, waterdamp en andere gassen. Ook heeft hij een duidelijke waarneembare staart ontwikkeld.

De afgelopen dagen was komeet Neowise halverwege de nacht waarneembaar, laag boven de noordoostelijke horizon. Maar vanaf nu is hij juist ’s avonds goed te zien – voor zover de lange zomerschemering dat toelaat. Hij kan vanaf een uur of 11 laag in het westnoordwesten worden gespot, en komt met de dag hoger aan de hemel te staan.

Medio augustus passeert de komeet onze planeet op een afstand van iets meer dan 100 miljoen kilometer.

Op YouTube staan mooie filmpjes van Neowise, waaronder een prachtige timelapse bij het dorpje Spicheren , bij Saarbrücken.