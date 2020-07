Bij de instelling waar ik werkte, mocht ik voor het eerst een jaarplan met begroting maken. Ik werkte me een paar weken een slag in de rondte. Uiteindelijk leverde ik een boekwerk op van 150 bladzijden: aan alles gedacht, meetbare prestaties, keurig geordend, sluitende begroting, we konden het komende jaar met vertrouwen tegemoet zien, dacht ik zo. Tijdens de bestuursvergadering mocht ik het plan toelichten. Trots zag ik dat iedereen een exemplaar voor zich op tafel had liggen. „Een knap stukje werk hoor!”, zei de directiesecretaresse. Ik keek bescheiden naar mijn schoenpunten. Toen voegde ze eraan toe: „Ja, want Martin typt met maar twee vingers!”

