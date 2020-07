Is Gianni Infantino de volgende FIFA-baas die zijn macht misbruikt?

Vier maanden na zijn aantreden, in juni 2016, ging Gianni Infantino op bezoek bij de paus. In het bijzijn van zijn vrouw en zijn moeder, die per privéjet met hem waren meegereisd, beloofde de nieuwe FIFA-voorzitter wat heel de voetbalwereld wilde horen: dat hij zou afrekenen met de schimmige praktijken bij de wereldvoetbalbond. Paus Franciscus, balverliefd kerkleider, was niet ontgaan dat de FIFA werd omgeven door schandalen rond corruptie en machtsmisbruik. „Zorg voor orde en eerlijkheid”, zei hij tegen Infantino. Ze keken verheugd in de camera.

Vier jaar later moet diezelfde Infantino, een Zwitser, vrezen voor zijn positie als gevolg van een mogelijke strafzaak. „Infantino’s troon wankelt”, schreef de Süddeutsche Zeitung. Alwéér een FIFA-baas die zijn macht heeft misbruikt?

Voor de Zwitserse justitie is het in elk geval menens. Onlangs is een speciaal aanklager aangesteld om te onderzoeken of een reeks beschuldigingen aan het adres van Infantino tot strafrechtelijk onderzoek moet leiden. Zo ja, dan dient de voorzitter volgens de eigen FIFA-statuten te worden geschorst voor negentig dagen. Net als zijn voorganger Sepp Blatter, die een achtjarige schorsing uitzit voor het verzwijgen van een miljoenenbetaling aan ex-UEFA-voorzitter Michel Platini – een van de vele malversaties tijdens zijn heerschappij bij ’s werelds belangrijkste voetbalorgaan.

De zaak-Infantino draait om zijn vorig jaar onthulde ontmoetingen met de invloedrijkste aanklager bij datzelfde Zwitserse OM: Michael Lauber, de man die ooit opdracht kreeg de FIFA binnenste buiten te keren. Verboden zijn zulke ontmoetingen niet, mits ze worden gedocumenteerd en bij justitie plaatsvinden. Die van Infantino en Lauber vonden plaats in een hotel in Bern én werden verzwegen. Juridische experts trokken in de Neue Zürcher Zeitung de vergelijking met praktijken in „Bananenrepublieken”.

Schijn van beïnvloeding

Infantino heeft de schijn van beïnvloeding gewekt. Hij was degene die om de ontmoetingen verzocht, blijkt uit gelekte e-mails. Hij zou Lauber hebben kunnen aanzetten tot machtsmisbruik, vriendjespolitiek en het schenden van zijn ambtsgeheim – wat strafbaar is.

Over de inhoud van de gesprekken is weinig bekend. Lauber en Infantino omschreven ze als niet noemenswaardige werkbesprekingen, waarvan ze zich de inhoud niet meer kunnen herinneren. Dat is in het geval van Infantino opmerkelijk, omdat de gesprekken kennelijk zó belangrijk waren dat hij de privéjet van een Qatarese emir leende om op tijd bij Lauber te zijn.

Was Infantino niet de voorzitter die zijn allereerste trip als FIFA-baas met EasyJet vloog, als signaal dat het gedaan was met alle protserige bobo-gewoonten?

Volgens de Süddeutsche Zeitung hebben de gesprekken met Lauber te maken met een dubieus tv-contract met een Argentijnse partij die Infantino in zijn vorige baan, als secretaris-generaal van de UEFA, zou hebben ondertekend. Daarover zou de FIFA-voorzitter opheldering hebben willen geven. „Ik zal proberen het aan de officier van justitie uit te leggen, omdat het ook in mijn belang is dat alles zo snel mogelijk wordt opgehelderd”, schreef Infantino vlak voor de tweede ontmoeting aan een vertrouweling.

In een officiële reactie stelde FIFA begin juni dat Infantino niets heeft misdaan. De voorzitter zou de Zwitserse justitie juist hebben willen helpen „om ervoor te zorgen dat degenen die de FIFA van miljoenen hebben beroofd en in diskrediet hebben gebracht, worden gepakt”.

Op zoek naar scalp

Insiders stellen dat het Zwitserse OM op een scalp uit is. In eigen land klinkt het verwijt dat het niet doortastend is geweest in eerdere zaken rond de FIFA, zeker vergeleken met de Amerikanen. De beruchte arrestatiegolf in mei 2015, met zeven FIFA-officials die uit hun suites werden geplukt in sterrenhotel Baur au Lac in Zürich, was vooral het werk van de FBI. Intussen lieten de Zwitsers een andere zaak – omkoping rond het WK van 2006 – verjaren.

Het feit dat het OM zelf naar buiten heeft gebracht dat er een speciaal aanklager is aangesteld voor het vooronderzoek naar Infantino, duidt erop dat er veel aan gelegen is nu wél door te pakken, ook richting Lauber. Nu kan de topaanklager nog leunen op immuniteit, maar als het vooronderzoek ongunstig uitpakt, kan het Zwitserse parlement besluiten om die op te heffen.

Nog meer staat er op het spel voor Infantino. De man die schoon schip zou maken bij de FIFA, wordt inmiddels afgeschilderd als een leider met een dubbele moraal.