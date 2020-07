Instagram weert voortaan promotie homogenezingstherapie

Instagram gaat alle content blokkeren waarin wordt opgeroepen tot zogeheten conversietherapie. Dat maakt het bedrijf vrijdag bekend, meldt persbureau Reuters. Het gaat hierbij om therapievormen zoals ‘homogenezing’, waarbij iemands seksuele geaardheid of geslacht te veranderen met behulp van gebed of therapievormen die gebruik maken van elektrische schokken.

Instagram, dat onder Facebook valt, noemt promotie van conversietherapie een „aanval op mensen op basis van hun geaardheid of geslacht”. Het nieuwe beleid gaat per direct in, hoewel het volgens het platform mogelijk nog even duurt voordat alle content is gecontroleerd.

Ook in Nederland komen vormen van ‘homogenezing’ voor, met name in religieuze kringen als de evangelische gemeenten en de pinksterbeweging. Zo’n vijftien homogenezingstherapeuten en -organisaties zouden zich hier actief mee bezig houden. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een verbod, dat er moet komen na onderzoek naar de manier waarop dit moet worden vormgegeven.

