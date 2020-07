ING sluit versneld kwart van alle kantoren

Een kwart van de 170 filialen van ING gaat dicht. Bestaande plannen van de bank om de kantoren te sluiten, worden vanwege de coronacrisis versneld uitgevoerd, zegt ING-bestuursvoorzitter Ruud van Dusschoten vrijdag in De Telegraaf. De bank verwacht niet dat de inkrimping leidt tot gedwongen ontslagen.

Aanleiding voor de sluiting van de 42 vestigingen is het teruglopende bezoekersniveau, onder meer omdat steeds meer klanten hun bankzaken digitaal regelen. Sommige kantoren hebben volgens Van Dusschoten te maken met een „heel erg laag” bezoekersaantal van gemiddeld twee tot drie klanten per uur. Het aantal bezoekers is sinds de uitbraak van het coronavirus verder teruggelopen, ook nu alle kantoren weer open zijn.

Van Dusschoten verwacht dat „90 procent van de 150 betrokken medewerkers” een plekje vindt op een ander kantoor of andere afdeling van ING. Voor de andere werknemers komt een vrijwillige vertrekregeling. Het personeel van de tientallen kantoren is donderdagavond ingelicht over het besluit.

ING heeft niet bekendgemaakt welke kantoren hun deuren sluiten. Volgens De Telegraaf treft het besluit vooral filialen in steden. De dienstverlening van de gesloten kantoren wordt verplaatst naar nieuwe servicepunten. Eind vorig jaar sloot ING 150 van dergelijke punten in winkels zoals Bruna en Primera. Na de nieuwe sluitingen heeft de bank 128 kantoren en 250 servicepunten.