Harde maatregelen

De KNVB heeft de commissie-Mijnals in het leven geroepen zodat mensen die wel ervaring hebben met discriminatie, de spierwitte en mannelijke KNVB-koepel kunnen bijstaan in zijn strijd tegen racisme. Het klinkt als: „Kunnen jullie ons alsjeblieft helpen jullie niet meer te discrimineren?” De KNVB vroeg Humberto Tan of hij in de commissie wilde. Humberto antwoordde dat hij niet aan een rapport met mooie adviezen ging werken dat vervolgens in een la kon verdwijnen.

Inmiddels zitten onder anderen Ruud Gullit, Ahmed Marcouch en Daphne Koster in de Mijnals-commissie en is Humberto voorzitter. Dinsdag zei hij bij Op1 dat het in november een jaar geleden is sinds Ahmad Mendes Moreira. Een jaar sinds een voetballer in Nederland zo’n lading racistische bagger over zich heen kreeg dat de maatregel tegen racistische spreekkoren voor het eerst werd ingezet en een wedstrijd werd stilgelegd. De commissie hoopt dat voor november er op zijn minst één nieuwe maatregel bij gekomen is.

Eigenlijk zouden dat er twee mogen zijn want de regel tegen racistische spreekkoren is alweer verouderd; zingen op de tribunes mag niet meer, ongeacht het lied. Van een land met een racistische geschiedenis als Nederland, dat bovendien gek is op regels, had ik op dit gebied meer maatregelen verwacht. En nu niet piepen dat de Nederlandse geschiedenis niet racistisch is, want van alle Nederlandse woorden is er slechts één die in elke taal begrepen wordt en dat is apartheid.

Op de site van de KNVB zag ik een e-mailadres waar je ideeën kunt deponeren voor de strijd tegen racisme. Misschien stuur ik mijn synopsis voor The racism experience, daarmee kunnen witte mensen ervaren hoe racisme voelt. Je zet een virtualrealitybril op en je ziet hoe je met je teamgenoten door de catacomben naar het voetbalveld loopt. De tribunes zijn afgeladen met mensen van overwegend andere huidskleuren dan de witte. Je moet spelen terwijl je wordt toegeschreeuwd door spreekkoren: „Hé, melkfles! Hé, spook! Gooi een duppie in het goal misschien dat die Hollander wel naar voren gaat. Slavenhandelaar! Geef ons goud terug! Valt niet mee hè, fysieke arbeid?”

Zoiets.

Bij het tweede level mag je je kind afzetten bij de club waar diezelfde types langs de kant staan. „Hé, kijk! Een mini-spook!”

The racism experience kan worden aangeboden aan racisten die straks met gelikte techniek van de tribunes worden geplukt. Hoe hoger het bereikte level, hoe sneller je stadionverbod opgeheven wordt. De VR-brillen kunnen ook in voetbalkantines worden geïnstalleerd. Dat ze gesloopt en gestolen zullen worden? Welnee, tegen vandalisme en diefstal bestaan stapels maatregelen en gelikte technieken.

De Mijnals-commissie denkt momenteel in de richting van de Rooney-regel, die stelt dat als er een functie vrijkomt er tenminste één kandidaat uit een etnische minderheid op de sollicitatie moet worden uitgenodigd. Bij de NFL zorgde deze aanpak ervoor dat de diversiteit in begeleidende functies zoals trainer en manager, in vijf jaar van 6 procent naar 22 procent steeg. Ik hoop dat de KNVB doorpakt en dat niet de aanbevelingen, maar de racisten in een la verdwijnen. In ieder geval langs de voetbalvelden.

Carolina Trujillo is schrijfster.