Gooische jeugd misdraagt zich in Knokke: ‘Hier mogen we wel drinken’

„Die ene is lelijk, maar ze heeft wel kankergrote tieten ouwe”, zegt een jongen op luide toon tegen zijn vrienden terwijl hij zijn hand door zijn halflange bruine haar haalt.

Op het Alfred Verweeplein in de Belgische kustplaats Knokke is de voertaal deze donderdagavond geen West-Vlaams, maar veelal Nederlands-Nederlands. Het is een graad of vijftien en er staat een harde wind, maar het is druk op de terrassen van het plein. Op de uitgaansplek waar jongeren zich sinds begin juli elke avond verzamelen, staan en zitten zo’n tweehonderd jongeren bijeengepakt.

Tom („bijna 17”) uit Laren zit rond tien uur ’s avonds tussen een tiental vrienden aan een tafeltje vol bier. „Hier mag je vanaf je zestiende wel alcohol drinken”, verklaart de minderjarige (alle achternamen zijn bekend bij de redactie) de keuze voor Knokke, net over de grens met Zeeuws-Vlaanderen. De meeste Nederlanders op het terras komen uit ’t Gooi of uit Amsterdam, leggen hij en zijn vrienden uit. Ze huren een appartement, gaan overdag naar de beachclub, halen wat te eten en drinken in de supermarkt, en daarna zijn ze elke avond samen met de rest van de Nederlanders op het plein te vinden.

Politie geslagen en geschopt

Sinds dinsdag is de sfeer gespannen. Door de coronamaatregelen sluit alle horeca elke avond om één uur, waardoor de jongeren tegelijk op straat belanden. Dansen kan niet, rondhangen in groepjes en op straat drinken mag dan niet meer, en iedereen moet naar huis. Afgelopen weekend al bleek het moeilijk de honderden jongeren van het plein te krijgen, legt Knokkes korpschef Steve Desmet telefonisch uit. „Ze hebben veel gedronken en zijn daardoor vanaf een uur of elf al wat geagiteerd.” Dinsdag werd een aantal agressief. „Toen de politie na sluitingstijd aangaf dat het gedaan was, pikte een deel het niet. Toen is een aantal van onze collega’s geslagen en geschopt.” Vijf Nederlandse minderjarigen werden aangehouden.

Woensdag liet de burgemeester extra personeel van de federale politie aantreden om de nacht in goede banen te leiden. Er zijn ongeveer vier keer zoveel mensen ingezet. Ook staat sindsdien een Nederlandse agent op het plein.

Gooische route

Het grootste deel van de vakantievierende jongeren is minderjarig en zonder ouderlijk toezicht. Zo’n 90 tot 95 procent is Nederlander, aldus Desmet. Een nieuw fenomeen is de komst van de Nederlandse jongeren niet. De ‘Gooische Route’ is sinds een paar jaar een traditie, leggen jongeren op het plein uit. Op je zestiende naar Knokke, volgend jaar naar het Portugese Albufeira en het jaar erna naar Chersonissos in Griekenland.

Het is voor het eerst dat de komst van de Nederlanders tot grote problemen leidt, burgemeester Leopold Lippens heeft er geen goed woord voor over. „We hebben uiteraard niets tegen Nederlanders, maar ze moeten zich wel houden aan de reglementen van ons land. Als ze dat niet willen, doen ze dat maar in hun eigen land. Dat ze maar opgevoed worden.”

„Volgens mij hebben ze wel een hekel aan Nederlanders”

Vanaf een uur of elf wordt het aanzienlijk drukker. Officieel moet er afstand worden gehouden en mag er niet staand gedronken worden, maar zeker bij café Yssi’s is dat niet langer vol te houden. Het is niet gemakkelijk in deze omstandigheden de maatregelen te handhaven, legt café-eigenaar Frederic Ysenbaert uit. „Normaal passen hier vierhonderd man, nu mogen er maximum vijftien mensen aan een tafel, moeten ze blijven zitten en moet er anderhalve meter tussen de tafels.”

Hoe later op de avond, hoe lastiger dit te handhaven is. Er wordt gekust en geknuffeld. Groepjes drommen samen op het terras terwijl een barman zich er een weg doorheen probeert te slaan. „Thuis zit je toch ook niet op de tafel”, roept hij in dialect naar een jongere.

Voor de ouders van Christian (16) uit Bussum was de onrust van afgelopen week geen reden hem terug te halen. „Mijn moeder heeft de dag erna gebeld. ‘Ben je nog niet opgepakt? Oké mooi’.”

Nederlandse jongeren in Knokke. Foto Wouter van Vooren

‘Hekel aan Nederlanders’

Rondom de terrassen staan tientallen agenten en een colonne politiebusjes klaar. Soms wordt een iets te dronken tiener meegevoerd, gefouilleerd en tot de orde geroepen. De zestienjarige Samuel uit Laren begrijpt het na het voorval van dinsdag wel. „Maar volgens mij hebben ze wel een hekel aan Nederlanders. Ze praten op een denigrerende toon en zijn hardhandig. Ze kijken te veel in groepen.” Tom vult aan: „Ik ben gisteren op mijn kaak geslagen. Terwijl ik gewoon stond te praten!”

Om twaalf uur valt iemand van zijn stoel terwijl een doos Flügel rondgaat. „Wij zijn superjoden!”, roept één kant van het terras, verwijzend naar een leuze van Ajax-supporters. Een tafeltje met Belgische jongeren vermaakt zich met het schouwspel en bestelt nog maar een meter bier. Wat ze vinden van al die Nederlanders? „Ze zoeken mooi de grenzen op”, verwoordt Marie (18) het eufemistisch. „Ze komen laat aan, zijn heel dronken, barricaderen alles. En de politie doet weinig”, voegt Robbe (17) toe. „We blijven nog wel even zitten tot één uur, eens zien wat er dan gebeurt”, lacht hij.

Hij heeft niets te veel gezegd. Om één uur is het terras in alle haast leeggehaald. De jongeren verzamelen zich op het plein, aan de andere kant stelt een colonne van de oproerpolitie zich op. Langzaam drijft ze de massa richting de straat, waarna de jongeren richting strand worden gestuurd. „Kankerpolitie, fuck the police”, roepen een aantal. Een jongen raapt een vuilniszak op en wil die naar de politie gooien, maar de zak landt met een boogje op een meisje twee meter verderop.

Daarna gaat het snel. De politie grijpt in als bijna een ruzie ontstaat over de vuilniszak, en duwt vier jongeren hard tegen de grond. In totaal worden vijf jongeren, onder wie drie minderjarige Nederlanders, aangehouden. Om half twee ’s nachts is de straat grotendeels verlaten. Voor Christian en zijn vrienden is het feest nog niet voorbij. „Wij gaan vannacht door Knokke zwerven en een feestje in een appartement zoeken.”

Mocht de overlast aanhouden, dan overweegt burgemeester Lippens de cafés voorlopig te sluiten.