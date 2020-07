Diploma-uitreikingen wereldwijd in coronatijd: in lege voetbalstadions en vanuit de auto

Fotoserie Hoe geef je diploma's uit in coronatijd? Scholen en universiteiten over de hele wereld hebben zich de laatste weken het hoofd gebroken over die vraag. Het is een belangrijk symbolisch moment dat je leerlingen en studenten toch niet wil ontnemen. Tegelijkertijd maken al die leerlingen - én hun ouders, én hun vrienden - het ophalen van een diploma wel erg ingewikkeld nu je verplicht afstand moet houden. Gelukkig zijn er allerlei creatieve oplossingen.