De tweede golf kent meerdere smaken

Stel er kómt een tweede golf in Nederland, hoe ziet er dan uit? Zijn de risico’s minder groot nu we beter voorbereid zijn, vaker afstand houden en minder handen schudden? Of zou een nieuwe golf juist extra hard over ons heenkomen nu het virus over de wereld is verspreid?

Een ‘tweede golf’ ziet er in verschillende landen heel anders uit, zo blijkt. Zie Oost-Azië. Sommige landen hadden het coronavirus al een tijd onder controle. Maar er duiken nieuwe besmettingshaarden op, van China tot Japan, die niet altijd even snel de kop in worden gedrukt. Of neem Zuid-Korea, dat als een van de weinige landen in februari de snel uitdijende epidemie in een vroeg stadium wist te stoppen door besmettingshaarden snel op te sporen en te isoleren. Het virus verdween nooit helemaal uit het land, maar veel van de nieuwe besmettingen kwamen uit het buitenland.

Zuid-Korea verkeert sinds een maand in een nieuwe golf. Het aantal besmettingen groeit weliswaar traag – zo’n vijftig besmettingen per dag, ongeveer evenveel als er in Nederland worden gevonden. Begin mei waren er dagen dat er maar een handvol positieve tests waren. Maar sinds half mei duiken steeds weer nieuwe haardjes op, ondanks striktere maatregelen. In de regio rond Seoul moeten mensen weer meer afstand van elkaar houden. Religieuze bijeenkomsten zijn in heel het land beperkt, en ze testen veel.

In Australië heeft de tweede golf een heel ander gezicht. Ook dat land kreeg het virus aanvankelijk relatief snel onder controle door alle grenzen te sluiten en niet-essentiële voorzieningen te sluiten, zoals de horeca. Tot nu toe werden er maar iets meer dan honderd doden in Australië gerapporteerd.

Maar sinds eind juni loopt het aantal besmettingen op. Er is sprake van exponentiële groei waarbij de epidemie almaar sneller uitbreidt. Er worden duizenden nieuwe gevallen per dag gevonden. In verschillende Australische regio’s is een lockdown afgekondigd, voor de tweede stad van het land, Melbourne, zal die anderhalve maand duren.

Ook in Israël is in enkele regio’s een nieuwe lockdown. De regering erkende deze week dat het de samenleving te snel heeft heropend.

China slaagt er tot nu toe beter in om een tweede golf te stoppen. Kleine uitbraken, zoals een paar weken geleden in Beijing, doven ook weer snel uit als de regels worden aangescherpt. Het aantal bevestigde besmettingen komt inmiddels nauwelijks uit boven de tien per dag.