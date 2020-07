Curaçao en Sint-Maarten nog niet akkoord met voorwaarden coronasteun

Curaçao en Sint-Maarten hebben nog geen akkoord kunnen bereiken met Nederland over de voorwaarden voor coronasteun. Dat zegt premier Eugene Rhuggenaath van Curaçao vrijdag na gesprekken met het kabinet. Aruba is op dit moment nog in onderhandeling. Eerder deze de week gaf Curaçao al aan niet met de Nederlandse eisen voor het noodpakket in te gaan stemmen op de Rijksministerraad, een overleg met de Nederlandse regering, die vrijdagochtend plaatsvond.

Curaçao praat de komende weken door over de voorwaarden die Nederland wil stellen. Premier Rhuggenaath noemde dat vrijdag „een overwinning voor het Koninkrijk”. Hij zegt bereid te zijn de hervormingen die Nederland eist „versneld” door te voeren, maar hoopt ook dat Nederland wil erkennen dat de landen daarvoor tijd nodig hebben. Curaçao hoopt binnen een paar weken alsnog een deal over het hulpgeld te sluiten. Over de „grootste delen” van het pakket is Curaçao het met Nederland eens, zegt de premier.

Rhuggenaath zegt dat Curaçao bereid is de salarissen van overheidspersoneel te verlagen, maar dat het daarover ook in gesprek moet met de vakbonden op het eiland. Nederland eist dat de salarissen met 12,5 procent omlaag gaan. Rhuggenaath vindt dat veel gevraagd in deze crisis. „Er staat veel druk op de gemeenschap, er is al veel armoede.”

Te veel autonomie

In ruil voor coronasteun vinden Curaçao, Aruba en Sint-Maarten dat ze te veel autonomie moeten inleveren. Een van de grootste pijnpunten is de oprichting van een Nederlands instituut dat de financiën op de eilanden in de gaten houdt. Curaçao is bereid over een entiteit te praten die betrokken wordt bij de besteding van het hulpgeld, zegt Rhuggenaath vrijdag. Maar de huidige vorm die Nederland wil is volgens hem niet acceptabel. „Deze entiteit is zonder participatie van de landen zelf en wordt geleid door mensen die door Nederland worden benoemd. Dat is niet in de geest van samenwerking binnen het Koninkrijk.”

De parlementen van Aruba en Curaçao namen deze week een motie aan waarin ze hun regering opriepen niet akkoord te gaan met de Nederlandse voorwaarden. Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, CDA) stelt dat die voorwaarden nodig zijn zodat zodat zij in de toekomst beter crises bestrijden. Het noodpakket bestaat uit een lening van 190 miljoen euro.

Curaçao is hard getroffen door het coronavirus. De regering sloot al begin maart de grenzen, wat een grote klap was voor de voor het eiland belangrijke toerismesector. Tienduizenden Curaçaoënaars kwamen zonder baan te zitten. Sinds 1 juli zijn reizigers uit Nederland en een aantal andere landen weer welkom op Curaçao.