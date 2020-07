Volgens Maduro is het aantal bekende gevallen van Covid-19 in Venezuela donderdag met 317 gestegen tot 8.010. Oppositieleiders trekken de officiële cijfers echter in twijfel, volgens hen liggen de werkelijke cijfers hoger. Ze wijzen op gebrek aan transparantie bij de melding van gevallen en vervolging van journalisten en mensen uit de gezondheidszorg die vraagtekens plaatsen bij de officiële statistieken.

Ook de gouverneur van de Venezolaanse deelstaat Zulia, Omar Prieto, is positief getest. Prieto, eveneens een bondgenoot van Maduro, is opgenomen in een kliniek met ademhalingsmoeilijkheden. Zulia, een deelstaat met slechte energie- en watervoorzieningen, is een van de hardst getroffen delen van Venezuela wat betreft de pandemie van het coronavirus.

Cabello is de voorzitter van de Nationale Assemblee van Kiezers, een wetgevend lichaam dat is samengesteld uit aanhangers van Maduro als rivaal van de Nationale Assemblee van het land.

Cabello schreef op Twitter dat hij in zelfisolatie is en wordt behandeld. „We zullen overwinnen", voegde hij toe. President Nicolas Maduro zei korte tijd later op de staatstelevisie dat Cabello meerdere dagen nodig zou hebben voor zijn behandeling en herstel, maar dat „hij al rust neemt, het gaat goed met hem”.

Diosdado Cabello, voorzitter van de Nationale Assemblee van Kiezers, in januari in Caracas. Foto Matias Delacroix / AP

Boliviaanse interim-president Áñez positief getest op Covid-19

De Boliviaanse interim-president Jeanine Áñez is positief getest op het coronavirus. Dat heeft ze donderdag verklaard. Ook zeker drie ministers uit de Boliviaanse regering, onder wie de minister van Volksgezondheid, zijn besmet, meldt AP.

De Boliviaanse interim-president Jeanine Anez vorige maand in La Paz. Foto Juan Karita / AP

Áñez zei in een videoboodschap op Twitter dat ze zich goed voelt en dat ze doorwerkt terwijl ze in zelfisolatie zit. „Samen zullen we dit doorstaan", aldus Áñez, die zich heeft laten testen nadat meerdere mensen in haar regeringsploeg besmet bleken.

In Bolivia worden op 6 september verkiezingen gehouden. De verkiezingen waren gepland voor mei, maar zijn uitgesteld wegens de pandemie van het coronavirus. In november vorig jaar werd de voormalige linkse president Evo Morales verdreven, na grootschalige protesten naar aanleiding van een geschil over de uitslag van verkiezingen in oktober. Áñez, een conservatieve voormalige senator, kwam toen aan de macht als interim-president. Ze zei aanvankelijk niet te zullen meedoen aan de verkiezingen, maar is daar sindsdien op teruggekomen.

Volgens het Boliviaanse ministerie van Volksgezondheid zijn in totaal ongeveer 43.000 gevallen van Covid-19 vastgesteld in het land van ongeveer 11,5 miljoen inwoners. Bijna 1.600 mensen zijn er aan de ziekte overleden. Per hoofd van de bevolking is Bolivia een van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus.