Bevoorrading 230 AH-winkels geblokkeerd door boerenprotest

Enkele honderden boeren met trekkers blokkeren vrijdag opnieuw het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. De supermarktketen kan daardoor momenteel 230 winkels niet bevoorraden, zegt een woordvoerder van het concern tegenover persbureau ANP. Boeren vinden dat ze te weinig betaald krijgen voor de producten die ze produceren.

Een woordvoerder van de gemeente Zwolle zegt dat de demonstratie, die rond een uur of vijf ‘s ochtends begon, niet bij de burgemeester is aangemeld. Op dit moment overlegt de gemeente met de politie over vervolgacties.

Op maandag en zaterdag stonden ook al demonstrerende boeren bij dezelfde locatie in Zwolle. Bij een distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam werd eerder deze week eveneens gedemonstreerd.