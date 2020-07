Akkoord over reorganisatie bandenmaker Vredestein: 528 banen verloren

Na wekenlang onderhandelen zijn de ondernemingsraad en de directie van de Twentse bandenmaker Apollo Vredestein het eens geworden over een ingrijpende reorganisatie van de fabriek in Enschede. Bij de sanering gaan maximaal 528 van de 1.200 banen verloren, waar aanvankelijk nog sprake was van 750 banen. Daarnaast zal de productie worden gespecialiseerd, om de fabriek concurrerend te houden.

De reorganisatie, die op 5 maart werd aangekondigd door het Indiase moederbedrijf Apollo Tyres, zorgde voor veel woede onder het personeel. Ook in de regio ligt de operatie gevoelig, de 75 jaar oude fabriek is er een van de grootste werkgevers. Eerder was de productie overgeheveld naar een nieuwe vestiging van Vredestein in Hongarije, waar de banden tegen lagere kosten werden geproduceerd. De kwestie leidde tot discussies in het Europees Parlement en vragen in de Tweede Kamer.

Een belangrijk twistpunt was het sociaal plan dat in 2016 was opgesteld. Volgens de directie was hier alleen genoeg geld voor als de volledige reorganisatie door zou gaan; met het huidige akkoord vallen de medewerkers die gedwongen ontslagen worden onder de in 2016 gemaakte afspraken. Zij krijgen een ontslagvergoeding, hulp met het zoeken naar een nieuwe baan en een bedrag om sollicitatietraining te volgen.

Naast een teruglopende vraag heeft Apollo Vredestein ook te maken met goedkoop geproduceerde banden uit China. Hierdoor wordt verlies geleden op een groot deel van de bandsoorten die Vredestein maakt. Door de productie toe te leggen op gespecialiseerde banden voor sportwagens of zeer grote tractorwielen moet de fabriek weer concurrerend worden.

De fabriek in Enschede heeft een omzet van 500 miljoen euro, maakte in de twaalf maanden tot april vorig jaar 1,9 miljoen euro winst. Apollo Vredestein ontving tijdens de coronacrisis ongeveer 6 miljoen euro doordat het gebruik maakte van de NOW-regeling.

