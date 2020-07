Onno de Jong tweede advocaat kroongetuige Nabil B.

Kroongetuige Nabil B. wordt sinds vrijdag ook bijgestaan door advocaat Onno de Jong. Hij vormt een team met collega-advocaat Peter Schouten en met misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

Dat bevestigde De Jong aan De Telegraaf. „De kroongetuige heeft me dit enige tijd geleden verzocht. Ook heeft hij gevraagd samen te werken met confrère Schouten. Na nauw overleg met elkaar hebben we besloten een team te vormen om de kroongetuige van de best denkbare rechtsbijstand te voorzien”.

De Jong en Schouten worden bijgestaan door Peter R. de Vries, die optreedt in de rol van vertrouwenspersoon en woordvoerder van de familie zonder directe toegang tot Nabil B.

Lees ook: Peter Schouten nieuwe advocaat kroongetuige Nabil B.

De eerdere advocaat van Nabil B., Derk Wiersum, werd in september vorig jaar doodgeschoten. Daardoor waren veel advocaten huiverig de verdediging op zich te nemen. Nabil B. maakte deel uit van de criminele organisatie rond de in december in Dubai opgepakte Ridouan Taghi, maar stapte in 2017 over naar de politie en legde verklaringen tegen hem en andere verdachten af in het Marengo-proces.

Lees ook: Adviseur kroongetuige, dat was Peter R. de Vries nog niet

Onno de Jong stond eerder al kroongetuige Fred Ros bij in het liquidatieproces Passage,en was ook advocaat van kroongetuige Tony de G. in het proces tegen motorbende Caloh Wagoh. Op de website van zijn advocatenkantoor ICE Advocaten zegt De Jong dat hij daardoor gespecialiseerd is geraakt in kroongetuigen: „Nadat ik in het Passageproces één van de kroongetuigen heb verdedigd, is het bijstaan van dergelijke en/of bedreigde getuigen min of meer mijn core business geworden. Net als het bijstaan van verdachten in speciale posities en het maken van ‘deals’ in strafzaken”.

De Jong zegt tegen De Telegraaf de verdediging van Nabil B. gewoon onder zijn eigen naam te voeren, omdat hij vindt dat het niet op anonieme basis gedaan kan worden. Dat deed de eerste opvolger van de vermoorde Wiersum op advies van het OM wel.