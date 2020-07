Uitsupporters niet welkom bij hervatting eredivisie

Uitsupporters worden niet toegestaan bij de hervatting van het betaald voetbal. Dat hebben burgemeesters en politie besloten. Dit staat in het protocol met tal van richtlijnen voor wedstrijden met beperkt publiek. De KNVB presenteert het deze donderdag aan de clubs in de eredivisie en eerste divisie.

„Animositeit tussen supportersgroepen kan leiden tot ongewenste spanningen, terwijl discipline momenteel vereist is”, staat in het document. Daarnaast kunnen verschillende clubs niet alle seizoenkaarthouders plaatsen op de reguliere tribunes vanwege de anderhalve meter afstand die moet worden gehouden, door de zogeheten uitvakken te gebruiken komen meer plekken beschikbaar.

Het is een tijdelijke maatregel, zo wordt benadrukt. „Zodra het mogelijk is, zullen uitsupporters bij alle wedstrijden weer welkom zijn.”

Geen clubmascottes

Per 1 juli zijn wedstrijden met beperkt publiek weer mogelijk, zo besloot de overheid eind juni. Om dit in het profvoetbal op een verantwoorde manier te organiseren, is de afgelopen weken in een werkgroep onder regie van de KNVB een protocol opgesteld. Hierin zaten onder anderen veiligheidscoördinatoren van clubs en vertegenwoordigers van Supporterscollectief Nederland en zendgemachtigde FOX Sports.

28 augustus begint de eerste divisie, de eredivisie 12 september. In augustus wordt eerst veel testwedstrijden gespeeld tussen Nederlandse clubs onderling, om te kijken of het verantwoord kan.

In het protocol van 80 pagina’s staat gedetailleerd beschreven aan welke voorschriften fans, spelers, trainers en andere aanwezigen zich straks moeten houden. Zo worden wedstrijdballen voor en tijdens de wedstrijd gedesinfecteerd door ballenkinderen, zijn er geen clubmascottes en moet ook in de spelerstunnel minimaal anderhalve meter afstand worden gehouden voor het betreden van het veld. Elftalfoto’s mogen niet worden gemaakt en er is ook geen fysiek contact bij de toss.

Gezondheidscheck

Toeschouwers moeten een gezondheidscheck doen voor zij naar binnen gaan: via informatieborden bij de ingangen van de stadions worden zij gewezen op enkele gezondheidsvragen.

Voor het geval naderhand bron- en contactonderzoek moet worden uitgevoerd, is het van belang dat de naam van toeschouwers wordt geregistreerd. Daarom wordt aan ieder ticket de naam van de bezoeker gekoppeld aan de plek (het stoeltje) in het stadion waar hij of zij zit.

Uit berekeningen van onder meer clubs blijkt dat 20 tot mogelijk 40 procent van de stadioncapaciteit benut kan worden, onder de huidige regels. De capaciteit kan worden verhoogd als leden uit hetzelfde huishouden of jongeren onder 18 jaar bij elkaar worden gezet – want dan hoeft geen anderhalve meter afstand te worden gehouden.

Fluisterend juichen

Het dragen van een mondkapje is geen richtlijn, wel kunnen clubs dit overwegen. „Het verplicht stellen van het dragen van aanvullende beschermingsmiddelen door bezoekers zou overwogen moeten worden als dit de maximale veilige stadioncapaciteit kan verhogen of wanneer dit zou leiden tot specifieke versoepelingen van geldende voorschriften.”

Er mag niet worden gejuicht, gezongen en geschreeuwd, zei premier Mark Rutte op de persconferentie van 24 juni. „Fluister hoera” bij een doelpunt, zei hij. Als fans zich hier niet aan houden, wordt publiek niet meer toegestaan, waarschuwde hij. In het protocol is hier nog niks over opgenomen. „Voor de start van het nieuwe seizoen wordt hier meer helderheid over verschaft.”

Als de maatregelen worden overtreden, kan dit in „een uiterst geval” leiden tot een stadionverbod.