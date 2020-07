Twitter zet belangrijke stap richting betaaldienst

Wordt Twitter het eerste grote sociale medium met een abonnementsmodel?

Daar lijkt het op, nu het bedrijf uit San Francisco donderdag een vacature heeft geplaatst voor ontwikkelaars die mee willen werken aan de betaaldienst onder de geheimzinnige naam ‘Gryphon’ (griffioen). Twitter zoekt ontwikkelaars met een „arendsoog voor detail” en een „passie voor perfectie” en spreekt van een „primeur” voor het bedrijf.

Hoe en wanneer het abonnementsmodel precies vorm zou moeten krijgen, meldt de vacaturetekst niet. Maar een onlogische stap is het niet: Twitter denkt al jaren na over een betaaldienst voor een deel van zijn gebruikers.

In 2017 hield het bedrijf van Jack Dorsey een enquête onder gebruikers of ze bereid zijn te betalen voor een advertentievrije ‘premium’-versie van hun Twitter-account met extra analyses, breaking news-notificaties en hulpmiddelen om sneller meer volgers te vergaren. Om, zo meldde Twitter destijds, „marketeers, journalisten en anderen te helpen om sneller inzichtelijk te maken wat er in de wereld gebeurt”. De standaardversie van Twitter zou in dit model gratis blijven.

Nieuwe inkomsten

De stap zou Twitter helpen om een broodnodige nieuwe inkomstenstroom aan te boren. Het bedrijf van oprichter Jack Dorsey bestaat sinds 2006 – amper twee jaar korter dan Facebook – en is er niet in geslaagd het groeitempo van zijn grootste concurrenten bij te benen.

In het laatste kwartaal van vorig jaar zette Twitter 885 miljoen dollar (780 miljoen euro) om in advertenties, tegenover 20 miljard dollar voor Facebook. Daarnaast slaagt Twitter er niet in mondiale relevantie door beroemde twitteraars als de Amerikaanse president Donald Trump en internetondernemer Elon Musk te gelde te maken. Twitter heeft 166 miljoen gebruikers – tien keer minder dan Facebook.

Beleggers wijten het gebrek aan innovatie deels aan topman Jack Dorsey, die leiding geeft aan twee techbedrijven tegelijk: financiële dienstverlener Square en Twitter.

Dorsey, die Twitter oprichtte, werd in 2008 ontslagen en keerde in 2015 terug. „Twitter presteert nu al jaren onder niveau”, reageert de Amerikaanse marketinghoogleraar en Twitter-investeerder Scott Galloway per e-mail op vragen. Galloway drong eind vorig jaar in een open brief aan op Dorseys ontslag. „Sinds zijn terugkeer is het aandeel Twitter gedaald, terwijl de koersen van Facebook en Google meer dan verdubbeld zijn. Zijn terugkeer was een vergissing.”

Eén maaltijd per dag

Dorsey is een excentrieke topman – en staat bekend als een denker, die lang twijfelt over beslissingen. Hij eet één maaltijd per dag, besteedt veel tijd aan mediteren en kondigde in november vorig jaar (via Twitter) aan drie tot zes maanden naar Afrika te vertrekken.

Dat schoot beleggers in het verkeerde keelgat. „Jack is een ongelofelijk sympathieke vent”, zegt Galloway daarover. „Maar als dat in de weg staat van het presteren van zijn bedrijf en, nog belangrijker, onze samenleving, dan heb je een probleem.”

Begin maart greep de activistische belegger Elliott zijn kans en kocht zich voor 1 miljard dollar in bij Twitter. Elliott verwierf daarmee 4 procent van de aandelen, kreeg een stoel in het bestuur en zou, destijds, uit zijn op het ontslag van Dorsey. Vlak daarna brak de coronacrisis uit.

Deal met Elliott

Dorsey sloot een deal met Elliott: hij mocht blijven zitten, mits zijn bedrijf versneld op zoek ging naar manieren om de omzet fors te verhogen. Sindsdien heeft Twitter audioboodschappen geïntroduceerd, nepnieuws gelabeld en nu dus het abonnementsmodel opnieuw uit de kast gehaald. Ook zegde Dorsey vlak na de komst van Elliott zijn Afrika-reis af. „In het licht van Covid-19 heb ik besloten mijn reisplannen opnieuw te evalueren.”

Correctie (donderdag 9 juli 2020): In een eerste versie van dit bericht stond in de kop dat Twitter als eerste grote sociale medium een stap zet richting een betaaldienst. Dat is hierboven aangepast.