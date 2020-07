Twaalf maanden cel voor neerslaan agent bij trouwstoet

De 26-jarige man die in augustus 2019 een agent neersloeg bij een trouwstoet in Rotterdam is door de rechter veroordeeld tot achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk, voor poging tot zware mishandeling. Na zijn celstraf moet verdachte Shahid B. zich laten opnemen voor een behandeling in een kliniek voor mensen met sterke gedragsstoornissen of een licht verstandelijke beperking.

B. maakte eind augustus vorig jaar deel uit van een overlastgevende trouwstoet in Rotterdam. Daarbij zaten bruiloftsgasten op autodaken en was er sprake van onveilig rijgedrag. De politie greep in en hield meerdere gasten aan. Bij die arrestaties werd een van de agenten van achteren door B. aangevallen en neergeslagen. De agent, die nog altijd niet volledig kan werken, raakte korte tijd buiten bewustzijn en hield een whiplash aan de klap over. B. vluchtte na het incident weg en werd pas enkele maanden later aangehouden.

De rechtbank rekent het B. zwaar aan dat zijn slachtoffer een agent was en dat hij en zijn gezin nog steeds „nare gevolgen” ondervindt van het incident. Bij de hoogte van de straf is wel rekening gehouden dat B. buiten de rechtszaak om excuses heeft aangeboden en op de zitting „volledige openheid van zaken” heeft gegeven.

Het Openbaar Ministerie eiste naast achttien maanden gevangenis ook tbs met voorwaarden, onder meer vanwege het verleden van B. De officier van justitie zei twee weken geleden in de rechtbank dat „al 27 rapportages” tegen hem zijn opgemaakt en hij „een strafblad van tien pagina’s” heeft. De rechtbank vindt bijzondere voorwaarden, waaronder opname in de kliniek en verblijf in een instelling voor begeleid of beschermd wonen, meer gepast en volgt daarmee het advies van deskundigen.