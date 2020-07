Trump is thuisonderwijs zat: scholen moeten open

Als het aan president Donald Trump ligt, keert elk Amerikaans kind na de zomervakantie als vanouds terug naar school. In dezelfde week dat het aantal nieuwe coronabesmettingen in de Verenigde Staten record na record breekt, is zijn regering een campagne begonnen scholen in het nieuwe schooljaar volledig te heropenen.

De steeds snellere verspreiding van het virus is voor sommige gouverneurs en burgemeesters juist aanleiding extra quarantainemaatregelen te nemen. In mei heropende horeca wordt weer (deels) gesloten of er worden lokale mondkapjesgeboden afgekondigd. Te midden van die oplaaiende virusvrees worstelen staten en steden met de vraag of en hoe ze in het najaar lager en middelbaar onderwijs gaan aanbieden. Sommige bestuurders willen roosters aanpassen of klassen verkleinen.

In gesprek met vertegenwoordigers uit het onderwijs klaagde Trump hier dinsdag over. Hij stelde dat „sommige mensen” scholen dicht willen houden uit politieke motieven. „Mooi niet, dus we gaan erg veel druk uitoefenen op gouverneurs en ieder ander om de scholen weer te openen.”

In reactie op de uitbraak van het nieuwe coronavirus sloten allerlei landen dit voorjaar hun scholen en schakelden over op thuisonderwijs. In april zat hierdoor wereldwijd ruim 90 procent van de schooljeugd thuis, aldus een inventarisatie van de VN-onderwijsorganisatie Unesco. Inmiddels is dat 60 procent, nu veel landen het virus beter onder controle hebben. Ook wijst epidemiologisch onderzoek uit dat (vooral jonge) kinderen een beperkte rol spelen in de verspreiding van het virus.

Strijd over richtlijnen

Volgens Trump, die in november opgaat voor een tweede ambtstermijn, willen zowel ouders als kinderen weer normale lessen. Aangezien scholen een belangrijke vorm van kinderopvang vormen, kunnen veel ouders niet normaal aan het werk te gaan zolang hun kroost thuiszit.

Woensdag bekritiseerde Trump de richtlijnen van de nationale gezondheidsdienst CDC voor scholen als „erg streng en duur”. Ze „dwingen scholen om erg onpraktische dingen te doen”. Hij legde niet specifiek uit op welke adviezen, die overigens niet-bindend zijn, hij doelde. Vicepresident Mike Pence kondigde dezelfde dag aan dat de CDC volgende week met nieuwe richtlijnen zal komen, en dat die geen aanleiding mogen vormen om scholen gesloten te houden.

Donderdag reageerde CDC-hoofd Robert Redfield op alle politieke druk. Hij ontkende wijziging van de richtlijnen en sprak van „aanvullende informatie die scholen kan helpen om ons advies beter in de praktijk te brengen”. En: „Onze richtlijnen zijn onze richtlijnen.”

Trump dreigde tevens de financiering te staken van scholen die in het najaar nog thuisonderwijs geven. Amerikaanse scholen worden vooral gefinancierd door de staten en steden, maar sommige krijgen daarnaast federale steun.

Verder wil de regering visa intrekken van internationale studenten aan Amerikaanse universiteiten als zij komend academisch jaar alleen virtuele colleges volgen. Harvard en MIT hebben hier woensdag een rechtszaak tegen aangespannen.