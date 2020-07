Thuiskok Fried garlic mushrooms

Deze paddestoelen vergen wat tijd voor de marinade en het paneren, maar lijken me een welkome aanvulling op het barbecue-repertoire.

Maak eerst 400 g kastanjechampignons schoon. Doe dit niet met water, maar alleen met een droge borstel of kwastje. Maak daarna de marinade klaar. Hak hiervoor eerst een heel bosje peterselie fijn en doe dit in een schaal. Pers er drie knoflooktenen bij, voeg een kwart cup olijfolie toe en meng alles goed. Voeg als smaakversterkers nog een theelepel fleur de sel en een halve theelepel versgemalen zwarte peper toe. Roer de marinade goed door en voeg de champignons toe. Zet de schaal in de koelkast en laat de champignons een uur marineren. Bereid ondertussen de friteuse voor. Stel de friteuse in op 180 graden of verhit bijvoorbeeld wat zonnebloemolie in een pan. Zet voor het paneren alvast drie borden klaar: een met bloem, een met losgeklopt ei en een met paneermeel. Rijg telkens één champignon aan een kleine satéspies en wentel die achtereenvolgens door de bloem, het ei en het paneermeel, tot er een mooie stevige panade op zit. Frituur de champignonspiesen een voor een vier minuten in de hete olie, tot ze mooi bruin en knapperig zijn.

BIJGERECHT VOOR CA. 4 PERSONEN: 400 g verse kastanjechampignons 1 bosje bladpeterselie 3 knoflooktenen, gepeld ¼ cup olijfolie 1 tl fleur de sel ½ tl versgemalen zwarte peper 1,5–2 l zonnebloemolie, voor het frituren 100 g bloem 4 eieren 150 g paneermeel Roel Westra BBQ Magic Luitingh-Sijthoff 288 blz. € 29,99

