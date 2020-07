‘The Old Guard’ (●●) geeft nog geen nieuw elan aan superhelden ensemble bij Netflix

Nu Marvel zich terugtrekt op fort Disney+ investeert Netflix in eigen superhelden. In The Old Guard, ondanks zijn sterrencast meer tv-pilot dan blockbuster, volgen we een eeuwenoud A-Team wier verwondingen miraculeus helen - tot ze dat op een kwade dag gewoon doodgaan. Het hogere plan hierachter is ze een raadsel, wat de huurlingen na eeuwen slachten voor de goede zaak cynisch en ontgoocheld heeft gemaakt. De lijken stapelen zich maar op, en waarom eigenlijk?

Die vraag beantwoordt The Old Guard ook niet erg bevredigend. Amazone Andy, alias Andromache van Scythia (Charlize Theron) is de keurslager van het team met haar samoeraizwaard, bekwaam bijgestaan door de wat louche Booker (Matthias Schoenaerts). Nicky en Joe (Luca Marinelli en onze Marwan Kenzari) maken het kwartet compleet: een moslim en christen die tijdens de Kruistochten voor elkaar vielen. Homofobie beantwoorden zij met een tongzoen.

Qua inclusiviteit zit het wel snor bij The Old Guard, dat verder wel lijdt onder een fantasieloos plot met zwak gemotiveerde wendingen. Een kwaadaardige Big Pharma-tycoon Merrick (Harry Melling) wil de onsterfelijken via vivisectie hun genetische geheimen ontfutselen, bijgestaan door de sympathieke maar misleide CIA-agent Copley (Chiwetel Ejiofor). Een nieuwe onsterfelijke (Kiki Layne) duikt op voor het jeugdig elan en om als luisterend oor te dienen bij de flashbacks naar de duizend doden die het team al stierf.

The Old Guard heeft van alles uit te leggen en doet dat niet altijd even soepel. Regisseur Gina Prince-Bythewood weet zich zichtbaar beter raad met dialogen dan actie: die bestaat uit inwisselbaar gehaksel in schemerige ruimtes. Misschien dat men in deel twee de handen vrij heeft voor een boeiender verhaal. Als dat komt tenminste, daarover beslissen u en het algoritme.

Actiefilm The Old Guard. Regie: Gina Prince-Bythewood. Met: Charlize Theron, Kiki Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Chiwetel Ejiofor. Netflix ●●●●●