Subsidiepot voor nieuwe elektrische auto al na een week leeg

De pot van 10 miljoen euro aan subsidies voor nieuwe elektrische auto’s, is al na acht dagen leeg. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) donderdag. Met de subsidie wil het kabinet de overstap naar elektrisch rijden stimuleren en CO₂-uitstoot terugdringen.

Sinds 1 juli konden particulieren online een aanvraag doen bij de RVO voor een bijdrage van 4.000 euro voor een nieuwe elektrische auto. De regeling bleek populair: al na de eerste dag was voor bijna de helft van het totale bedrag aangevraagd. Het indienen van aanvragen is nog steeds mogelijk. Deze worden doorgeschoven naar volgend jaar.

Voor een tweedehands elektrische auto is nog wel subsidie beschikbaar van 2.000 euro per auto. Daarvoor is nu 1,4 miljoen euro van de totale 7,2 miljoen euro aangevraagd. Hoeveel subsidie volgend jaar beschikbaar is, wordt later bekendgemaakt. Eerder uitte de Rekenkamer kritiek op de regeling. Zij vond de subsidie een dure manier om CO₂-uitstoot terug te dringen.