Rechter: trekkerverbod bij demonstraties blijft gelden

Het trekkerverbod bij demonstraties in de drie noordelijke provincies blijft in stand. Dat heeft de rechtbank in Groningen donderdag besloten in een kort geding dat was aangespannen door boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF). Dat betekent dat boeren tot in ieder geval maandagochtend 07.00 uur geen landbouwvoertuigen mogen gebruiken bij protestacties.

Begin deze week stelden de veiligheidsregio’s Groningen, Drenthe en later Friesland een tijdelijk verbod in op het demonstreren met trekkers op openbare wegen en plekken. Zij wezen op verkeersopstoppingen en gevaarlijke situaties omdat meerdere trekkerbestuurders zich niet hielden aan de verkeersregels en fietsers in gevaar brachten. Het uitdelen van bekeuringen bleek vaak lastig omdat de voertuigen geen kenteken hebben.

FDF eiste dat het verbod van tafel ging. De boerenactiegroep noemde tractoren donderdag in de rechtszaal „het symbool” van de demonstraties. Zonder de inzet van landbouwvoertuigen zouden zij niet gehoord of gezien worden, betoogde FDF in de rechtszaal.

Daar ging de voorzieningenrechter niet in mee. Het belang van de gezondheid, het verkeer en het voorkomen van wanordelijkheden telt zwaarder, staat in het voorlopige oordeel. Daarbij weegt volgens de rechter mee dat het „niet om een absoluut verbod om te demonstreren gaat”, maar enkel om een tijdelijk verbod van het gebruik van landbouwvoertuigen bij demonstraties.

Protest tegen veevoerplan

Aanleiding van het protest was het veevoerplan van landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie). Zij wil boeren verplichten tot het gebruik van minder eiwitten in hun veevoer.

In het Drentse dorp Wijster werden woensdagochtend 63 boeren opgepakt omdat zij ondanks het verbod toch met trekkers waren gaan demonstreren bij een afvalverwerker. Zij werden diezelfde dag vrijgelaten maar kregen wel allen een boete van 390 euro. Een ander boerenprotest in Zeeland leidde ertoe dat het geplande bezoek van Schouten aan de provincie woensdag werd afgezegd om veiligheidsredenen.