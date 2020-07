Prinsessen schrijven brief over behoud bomen Soestdijk

Hij dacht nog „misschien een beetje naïef”. Maar in een poging de rest van de Baarnse gemeenteraad te overtuigen ook het beschermen van de natuur in het oog te houden bij het vaststellen van het voorontwerp van het bestemmingsplan van landgoed Soestdijk, schakelde Kees Koudstaal van de Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) hulp in. Van een oud-bewoner van Soestdijk, prinses Irene.

Lees ook over de nieuwe eigenaar van Soestdijk: Paleis Soestdijk wordt een ‘proeftuin voor innovatie’

En tot Koudstaals verbazing kwam er antwoord op zijn e-mail. „Onze grootmoeder en moeder hechtten een groot belang aan het zoveel mogelijk behouden van bos; dat was ook de reden dat een en ander werd vastgesteld in de erfpachtovereenkomst indertijd. Wij staan daar volledig achter”, schrijft Irene. De brief is geschreven „mede namens mijn zuster Margriet”.

In die overeenkomst uit 1948 tussen Wilhelmina en de Staat der Nederlanden over het gebruik van het marechausseeterrein liet de koningin vastleggen dat het terrein na het beëindigen van de erfpacht weer teruggebracht moest worden in de oorspronkelijke staat: natuur. „Dat werd in 1986 nog eens bevestigd door Juliana”, zegt Koudstaal.

De MeyerBergman Erfgoed Groep, eigenaar van Soestdijk, wil op het marechausseeterrein een appartementencomplexen bouwen met tachtig woningen. De opbrengst van de woningen moet worden gebruikt om het paleis te renoveren. Koudstaal zegt: „Dit wordt een woonwijk, en dat was nooit voorzien.”

Met een andere eigenaar zijn aan de erfpachtovereenkomst geen rechten meer te ontlenen, besefte hij. „Maar de intentie was er om het weer natuur te laten zijn.” Insprekers van onder meer Natuur & Milieu Utrecht waren er al geweest, toen kwam bij hem „Irene bovendrijven”. „Ze is natuurlijk erg begaan met natuur en bomen.”

De brief las hij woensdag voor in de raad. Veel effect had dat niet. „Maar die illusie had ik ook niet. Ik wilde vooral reuring en het belang van de natuur benadrukken.” De gemeenteraad van Baarn neemt volgende week een besluit.