Vrijspraak voor oud-ambtenaar, betrokken bij geheime campagne

Een voormalig antiradicaliseringsambtenaar van de gemeente Amsterdam, Saadia Ait-Taleb, is donderdag vrijgesproken van fraude met facturen voor een geheime campagne. Ook de andere verdachte in de zaak is vrijgesproken. Dat meldt de rechtbank in Amsterdam donderdag. Het OM had vrijspraak geëist voor Ait-Taleb en een werkstraf voor de andere verdachte.

Lees hier de reconstructie die NRC eerder schreef: Hoe de gemeente Amsterdam haar ogen en oren in de stad verloor

De zaak van de 37-jarige Ait-Taleb zorgde in 2017 voor veel ophef. De vrouw leidde jarenlang een programma tegen polarisatie en radicalisering van de gemeente Amsterdam. In 2017 werd ze beschuldigd van belangenverstrengeling en daarop ontslagen. Volgens de gemeente zou ze drie valse facturen hebben gestuurd. Een andere verdachte, een 38-jarige man, zou de facturen hebben opgemaakt.

Geheime campagne

Er werd een strafrechtelijk onderzoek gestart naar corruptie en valsheid in geschrifte. Maar later bleek uit reconstructies van onder meer NRC dat de campagne uit 2016, waarvoor de facturen waren uitgeschreven, wel heeft bestaan. Ook erkende de rechter dat de campagnewerkzaamheden, die de tweede verdachte in rekening bracht bij de gemeente, wel degelijk zijn uitgevoerd en sprak zowel Ait-Taleb als haar medeverdachte vrij.

De geheime campagne waar Ait-Taleb aan werkte had als doel radicalisering onder jongeren tegen te gaan. Slechts enkele medewerkers en voormalig burgemeester Eberhard van der Laan waren ervan op de hoogte. Later werd de campagne ingetrokken, maar de facturen waren toen al wel betaald aan de mannelijke verdachte in de zaak.

Facturen

De rechtbank oordeelde dat Ait-Taleb voldoende redenen had om ervan uit te gaan dat facturen klopten. Zij had voor een groot deel zicht op de door de man verrichte werkzaamheden, er was veel onderling contact en zij zag dat de gevraagde producten werden geleverd. Ook werden de facturen geaccordeerd door de leidinggevende van Ait-Taleb.

In 2019 heeft de bestuursrechter de procedure van haar strafontslag rechtmatig bevonden. De beroepsprocedure daar tegen loopt al. Advocaat Richard Korver zei donderdag dat de gemeente nu aan zet is om het ontslag van Ait-Taleb in te trekken. De gemeente Amsterdam heeft nog niet gereageerd op vragen van NRC.